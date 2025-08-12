Independence Day: भारत के 1,600 शहीदों के शौर्य और पराक्रम की किस देश और किस हालत में है यादगार

Indian soldiers memorial Bangladesh: भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उससे एक दिन पहले देश विभाजन से 14 अगस्त 1947 को एक नया देश पाकिस्तान बना, लेकिन वहां नागरिकों के दमन के नतीजे में स्वतंत्रता ​आंदोलन के बाद 26 मार्च 1971 (Bangladesh war 1971) को पाकिस्तान के विभाजन से एक और देश बना, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका (Indo-Bangladesh friendship)निभाई थी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 तारीख को किसी और देश में न जा कर भारत ही आईं और उसके बाद तख्तापलट होने पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस की 6 अगस्त 2024 तारीख को अंतरिम सरकार बनी। यह सरकार बनने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की यादगार (Indian soldiers memorial) खतरे में आ गई। ऐसे में दूसरी यादगारों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई।