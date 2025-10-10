Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali News: थ्रेशर मशीन में फंसकर 17 वर्षीय लड़की की मौत, गांव में मातम… दुपट्टा फंसने से हुआ हादसा

Pali News: किशोरी का दुपट्टा अचानक थ्रेशर मशीन में फंस गया और देखते ही देखते वह खिंचकर थ्रेशर में जा गिरी।

less than 1 minute read

पाली

image

Kamal Mishra

Oct 10, 2025

Pali Death

भाद्राजून अस्पताल (फोटो-पत्रिका)

पाली। जिले के भाद्राजून इलाके में स्थित देवाण गांव में शुक्रवार को खेत में काम करते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में चल रही थ्रेशर मशीन में फंसने से 17 वर्षीय लड़की रिंकू मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, रिंकू अपने परिजनों के साथ खेत में मड़ाई का काम कर रही थी। इस दौरान उसका दुपट्टा अचानक मशीन में फंस गया और देखते ही देखते वह खिंचकर थ्रेशर में जा गिरी। परिजन तुरंत मशीन बंद कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी।

घर का काम बंटाती थी किशोरी

घटना के बाद परिजन आनन-फानन में रिंकू को भाद्राजून अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि रिंकू पढ़ाई के साथ-साथ खेती-बाड़ी में भी परिवार का हाथ बंटाती थी।

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा

सूचना मिलने पर भाद्राजून पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अधिकारी हादसे के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं।

image

Updated on:

10 Oct 2025 04:37 pm

Published on:

10 Oct 2025 04:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: थ्रेशर मशीन में फंसकर 17 वर्षीय लड़की की मौत, गांव में मातम… दुपट्टा फंसने से हुआ हादसा

