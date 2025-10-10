Pali News: थ्रेशर मशीन में फंसकर 17 वर्षीय लड़की की मौत, गांव में मातम… दुपट्टा फंसने से हुआ हादसा

पाली। जिले के भाद्राजून इलाके में स्थित देवाण गांव में शुक्रवार को खेत में काम करते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में चल रही थ्रेशर मशीन में फंसने से 17 वर्षीय लड़की रिंकू मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, रिंकू अपने परिजनों के साथ खेत में मड़ाई का काम कर रही थी। इस दौरान उसका दुपट्टा अचानक मशीन में फंस गया और देखते ही देखते वह खिंचकर थ्रेशर में जा गिरी। परिजन तुरंत मशीन बंद कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी।