Kota: रंगे हाथों पकड़ा बाइक चोर को ऐसे सिखाया सबक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

Social Media Viral Video: कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी युवक मेडिकल के सामने खड़ी बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और मौके पर ही पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के दोनों पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर ताला लगा दिया।