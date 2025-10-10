Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: रंगे हाथों पकड़ा बाइक चोर को ऐसे सिखाया सबक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

Kota Bike Thief Caught Red Handed: वीडियो में युवक नशे की हालत में दिखाई दे रहा है और खुद को निर्दोष बताते हुए लोगों से उसे छोड़ने की गुहार लगाता नजर आ रहा है।

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 10, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Social Media Viral Video: कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी युवक मेडिकल के सामने खड़ी बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और मौके पर ही पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के दोनों पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर ताला लगा दिया।

घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक नशे की हालत में दिखाई दे रहा है और खुद को निर्दोष बताते हुए लोगों से उसे छोड़ने की गुहार लगाता नजर आ रहा है।

सूचना मिलने पर विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में युवक नशे में था और आसपास खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने की फिराक में था।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

10 Oct 2025 02:50 pm

Published on:

10 Oct 2025 02:49 pm

Kota: रंगे हाथों पकड़ा बाइक चोर को ऐसे सिखाया सबक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

