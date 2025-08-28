Jawai Dam: झमाझम बारिश से पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में आया इतना पानी, जानिए अपडेट

जवाई बांध के जेइएन अशोक पूनिया ने बताया कि जवाई बांध में 45 फीट पानी आते ही वह गेटों को छू लेता है। बांध के गेटों की ऊंचाई 16.25 फीट है। जबकि बांध के हर गेट की चौड़ाई 50 फीट है। इस तरह बांध के 13 गेट 650 फीट के है। बांध में अधिक पानी आने पर इन गेटों से एक साथ 1.50 क्सूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है एक गेट से करीब 11538 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। जवाई बांध पर ये दरवाजे स्टील के बने हैं।