पाली

Jawai Dam: झमाझम बारिश से पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में आया इतना पानी, जानिए अपडेट

Jawai Dam News: जवाई बांध में पानी भरने में बड़ी भूमिका उसके सहायक सेई बांध की रही है, जिसके गेट 7 जुलाई को खोलकर जवाई में पानी डायवर्ट करना शुरू किया था। जो आज तक जारी है।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

Jawai Dam News
जवाई बांध। फोटो- पत्रिका

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध पर बने 16.25 फीट ऊंचाई के गेटों पर 6.46 फीट से अधिक पानी चढ़ गया है। इन गेटों का सबसे ऊपरी सिरा छूने के लिए अभी बांध में 9.79 फीट पानी की जरूरत है।

बांध में 2416 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी, जिससे बांध का गेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ पानी का फैलाव अधिक होने से गेज देरी से बढ़ रहा है। इस 7327.50 एमसीएफटी पानी की क्षमता वाले बांध के पूरा भरने के लिए अभी 2351.71 एमसीएफटी पानी की जरूरत है। बांध पर इस साल अभी तक 721 एमएम बरसात दर्ज की है।

सेई बांध से आया 2000 एमसीएफटी पानी

जवाई बांध में इतना पानी भरने में बड़ी भूमिका उसके सहायक सेई बांध की रही है, जिसके गेट 7 जुलाई को खोलकर जवाई में पानी डायवर्ट करना शुरू किया था। जो आज तक जारी है। उस समय से लेकर अब तक जवाई बांध में सेई से 2016 एमसीएफटी से अधिक पानी डायवर्ट किया जा चुका है। अभी सेई बांध का गेज करीब 5.65 मीटर है। बांध में 750 एमसीएफटी पानी है। बांध से टनल से अभी रोजाना करीब 70 से 72 एमसीएफटी पानी जवाई के लिए छोड़ा जा रहा है।

जवाई बांध के हैं 13 गेट

जवाई बांध के जेइएन अशोक पूनिया ने बताया कि जवाई बांध में 45 फीट पानी आते ही वह गेटों को छू लेता है। बांध के गेटों की ऊंचाई 16.25 फीट है। जबकि बांध के हर गेट की चौड़ाई 50 फीट है। इस तरह बांध के 13 गेट 650 फीट के है। बांध में अधिक पानी आने पर इन गेटों से एक साथ 1.50 क्सूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है एक गेट से करीब 11538 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। जवाई बांध पर ये दरवाजे स्टील के बने हैं।

