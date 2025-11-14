Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan Highway: राजस्थान में बनेगा 278 KM लंबा हाईवे, 2 घंटे कम हो जाएगा जयपुर-जोधपुर का सफर, भूमि अधिग्रहण जल्द

रोहट क्षेत्र से गुजरने वाली भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। करीब 278 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे से जयपुर से जोधपुर तक का सफर दो घंटे तक कम हो जाएगा।

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 14, 2025

Rajasthan Highway

एआई तस्वीर

रोहट। केंद्र सरकार ने जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी मार्ग के लिए भारतमाला परियोजना को स्वीकृति दे दी है। यह मार्ग रोहट उपखंड क्षेत्र के 24 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

परियोजना को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत संबंधित जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी को पत्र भेजा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक हरिसिंह गीला ने जिला कलक्टर और एसडीएम को पत्र भेजकर डीपीआर सलाहकार नियुक्त करने की जानकारी दी है।

6 जिलों के गांव प्रभावित होंगे

अधिसूचना के अनुसार करीब 278 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एक्सप्रेस-वे, इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा इंटर कॉरिडोर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परियोजना से प्रदेश के छह जिलों के गांव प्रभावित होंगे और पाली जिले का रोहट क्षेत्र भी इनमें शामिल है।

प्रभावित होने वाले गांवों में भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। इस परियोजना से जयपुर से जोधपुर तक का आवागमन लगभग दो घंटे तक कम हो जाएगा।

एनएचएआई ने भेजा पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जिला कलक्टर के माध्यम से रोहट उपखंड अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर-अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज सहित 278 किलोमीटर के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति का जिक्र है।

इसके लिए डीपीआर सलाहकार के रूप में मैसर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्तावित अलाइनमेंट से संबंधित गांवों में भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया एनएचएआई की अनुमति के बिना नहीं की जाए।

बालोतरा तक सुगम होगा सफर

जयपुर से बालोतरा तक भारतमाला परियोजना के तहत सड़क बनने से रोहट और पाली जिले के ग्रामीणों सहित राहगीरों को बड़ा लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने पर रोहट, पाली से लेकर बालोतरा, आसोतरा, जसोल तक का सफर काफी सुगम और कम समय में पूरा होगा।

पाली जिले में सबसे लंबा हिस्सा

पाली उपखंड से रोहट तक लगभग 160 से 226 किलोमीटर के हिस्से में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। रोहट क्षेत्र के 24 गांव इस अलाइनमेंट से प्रभावित होंगे। इनमें निम्बली उर्डा, बागडिया, दुदिया, कानावास, ढाबर, खारड़ा, बांडाई, चोटिला, सवाईपुरा, बीठू, मोरिया, गढ़वाड़ा, सज्जनपुरा, धोलेरिया जांगीर, जैतपुर, मांडावास, बींजा, नया चेंडा, खुटाणी, पांच पदरिया, पुख्तारी, गेलावास, रेवड़ा खुर्द और लाम्बड़ा गांव शामिल हैं।

उपखंड अधिकारी रोहट पूरण कुमार ने बताया कि रोहट क्षेत्र के गांवों से संबंधित भारतमाला परियोजना को लेकर मंत्रालय से पत्र मिला है। इन गांवों से होकर परियोजना प्रस्तावित है। फिलहाल इन ग्रामों में खसरों का चिन्हांकन किया जाना है। अभी तक पंजीयन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

new road in jalore

