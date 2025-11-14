Rajasthan Highway: राजस्थान में बनेगा 278 KM लंबा हाईवे, 2 घंटे कम हो जाएगा जयपुर-जोधपुर का सफर, भूमि अधिग्रहण जल्द

पाली उपखंड से रोहट तक लगभग 160 से 226 किलोमीटर के हिस्से में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। रोहट क्षेत्र के 24 गांव इस अलाइनमेंट से प्रभावित होंगे। इनमें निम्बली उर्डा, बागडिया, दुदिया, कानावास, ढाबर, खारड़ा, बांडाई, चोटिला, सवाईपुरा, बीठू, मोरिया, गढ़वाड़ा, सज्जनपुरा, धोलेरिया जांगीर, जैतपुर, मांडावास, बींजा, नया चेंडा, खुटाणी, पांच पदरिया, पुख्तारी, गेलावास, रेवड़ा खुर्द और लाम्बड़ा गांव शामिल हैं।