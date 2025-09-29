Good News: राजस्थान के इस जिले में खुलेंगी 74 नई राशन की दुकानें, जिला रसद विभाग का बड़ा फैसला

पाली जिले में अभी 594 राशन की दुकान हैं। अब नई दुकानें खुलने पर यह संख्या 668 हो जाएगी। इससे जिन राशन की दुकानों पर अधिक उपभोक्ता हैं, वे दूसरी में स्थान्तरित हो जाएंगे और कतार छोटी हो जाएंगी। लोगों को राशन के गेहूं व अन्य सामग्री लेने में सुविधा होगी। इन राशन की दुकानों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से हर विधायक या विधायक प्रत्यशी की ओर से विधानसभा क्षेत्र में पांच दुकान के लिए सूची मांगी थी। पाली जिले में इसके बाद 74 दुकानें नई आई हैं।