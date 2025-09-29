Good News: राजस्थान के इस जिले में खुलेंगी 74 नई राशन की दुकानें, जिला रसद विभाग का बड़ा फैसला

राशन की दुकान। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले गेहूं के लिए राशन की दुकानों पर कतार कम होने वाली हैं। जिले के सभी ब्लॉक में 74 नई राशन की दुकानें खोली जानी हैं। जिला रसद विभाग में 200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।
पाली जिले में अभी 594 राशन की दुकान हैं। अब नई दुकानें खुलने पर यह संख्या 668 हो जाएगी। इससे जिन राशन की दुकानों पर अधिक उपभोक्ता हैं, वे दूसरी में स्थान्तरित हो जाएंगे और कतार छोटी हो जाएंगी। लोगों को राशन के गेहूं व अन्य सामग्री लेने में सुविधा होगी। इन राशन की दुकानों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से हर विधायक या विधायक प्रत्यशी की ओर से विधानसभा क्षेत्र में पांच दुकान के लिए सूची मांगी थी। पाली जिले में इसके बाद 74 दुकानें नई आई हैं।
उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन करने के लिए समिति बनाई है। इस उचित मूल्य दुकानदार आवंटन सलाहकार समिति में पांच सदस्य हैं, जिसमें तीन सदस्य विधायक की ओर से भेजे नाम वाले लोग है। एक सरपंच या नगर निकाय के सभापति या आयुक्त तथा डीएसओ होंगे। वे दुकान के लिए आवेदन करने वालों के साक्षात्कार लेंगे।
उचित मूल्य की दुकानों के लिए साक्षात्कार 13 अक्टूबर से लिए जाएंगे। समिति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अलग-अलग हैं। चयन होने के बाद प्राधिकार पत्र जिला कलक्टर की ओर से जारी किया जाएंगे।
पाली के शहरी क्षेत्र में 5, ग्रामीण में 9, रोहट में 6, सोजत में 7, मारवाड़ जंक्शन में शहरी 2, ग्रामीण 9, बाली में शहरी 1, ग्रामीण 12, सुमरेपुर में 4, रानी में 11 और देसूरी के शहरी क्षेत्र में 1 और ग्रामीण में 8 दुकानें खुलेंगी।
