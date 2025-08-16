Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali: पैर फिसलने से कटर मशीन पर गिरी दिव्यांग युवती, शरीर के हुए कई टुकड़े, बचाने के लिए चिल्ला भी नहीं सकी…

पाली में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसे में एक दिव्यांग युवती की मौत हो गई। लकड़ी के टुकड़े करने वाली मशीन में फंसने से युव​ती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। पास ही काम कर रहे युवती का पिता यह मंजर देखकर अपनी सुधबुध खो बैठा।

पाली

Anand Prakash Yadav

Aug 16, 2025

पाली में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसे में एक दिव्यांग युवती की मौत हो गई। लकड़ी के टुकड़े करने वाली मशीन में फंसने से युव​ती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। पास ही काम कर रहे युवती का पिता यह मंजर देखकर अपनी सुधबुध खो बैठा। घटना सुमेरपुर रोड स्थित वैशाखी नगर मंडली खुर्द में एक फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव मोर्चरी में रखवाया।

सुन- बोल नहीं पाती थी, चिल्ला भी नहीं सकी

जानकारी के अनुसार यूपी के शाहजहांपुर धुवाला करीम नगर निवासी दरकश (19) पुत्री मुन्ना खान अपने परिवार के साथ फैक्ट्री में रहती थी। वह कुछ दिन पहले ही काम करने आई थी। युवती दिव्यांग थी और बोल-सुन नहीं पाती थी। शुक्रवार दोपहर वह हमेशा की तरह लकड़ियों के टुकड़े करने वाली मशीन में लकड़ी डाल रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और मशीन में फंस गया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर मशीन में आ गया और उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। ऐसे में घटना होने पर वह चिल्ला भी नहीं सकी।

image

पिता मशीन की आवाज सुनकर पहुंचा

मशीन में गड़बड़ी की आवाज आने पर देखने पहुंचे युवती के पिता मुन्ना खान को बेटी का शरीर मशीन में फंसा मिला। उसने मशीन को तुरंत बंद किया, लेकिन तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। बेटी की दर्दनाक मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

जन्म से ही दिव्यांग थी बेटी

मृतका के पिता मुन्ना खान ने बताया, कि उसके छह बेटियां और 2 बेटे हैं। करीब दो महीने पहले वह फैक्ट्री में काम करने आया था। दरकश जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकती थी। मशीन की आवाज में गड़बड़ होने पर उसने देखा तो उसकी बेटी उसमें फंसी हुई मिली। घटना से मुन्ना खान के परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया।

