Pali: पैर फिसलने से कटर मशीन पर गिरी दिव्यांग युवती, शरीर के हुए कई टुकड़े, बचाने के लिए चिल्ला भी नहीं सकी…

जानकारी के अनुसार यूपी के शाहजहांपुर धुवाला करीम नगर निवासी दरकश (19) पुत्री मुन्ना खान अपने परिवार के साथ फैक्ट्री में रहती थी। वह कुछ दिन पहले ही काम करने आई थी। युवती दिव्यांग थी और बोल-सुन नहीं पाती थी। शुक्रवार दोपहर वह हमेशा की तरह लकड़ियों के टुकड़े करने वाली मशीन में लकड़ी डाल रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और मशीन में फंस गया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर मशीन में आ गया और उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। ऐसे में घटना होने पर वह चिल्ला भी नहीं सकी।