Baba Randevra Mela: हर साल बाबा रामदेव के दरबार पहुंचता है यह मुस्लिम परिवार, शेर खान बोले- मांगी थी मन्नत, बाबा ने पूरी कर दी

Baba Randevra Mela 2025: पाली। बाबा तो सभी के है, वे हमारा रामसा पीर है… उनके दरबार में हाजिरी लगाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं…। यह हमने देखा है। यह कहना था बाबा की चौखट पर शीश नवाने आए मुस्लिम परिवार के लोगों का। उनसे से एक परिवार था शेर खान का। जो पिछले दस साल से बाबा के दरबार में हर भाद्रपद की द्वितीया को तो आते ही है। इसके अलावा साल में कई बार बाबा के दर्शन करते हैं। वे कहते हैं…बाबा किसी जाति या धर्म के नहीं है। वे हर व्यक्ति के आराध्य है। कोई उनको भगवान तो कोई पीर कहता हैं।