Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Baba Randevra Mela: हर साल बाबा रामदेव के दरबार पहुंचता है यह मुस्लिम परिवार, शेर खान बोले- मांगी थी मन्नत, बाबा ने पूरी कर दी

पाली के घूमटी स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहां शेर खान पत्नी फिरोजा बानो के साथ आए और बाबा को शीश झुकाकर प्रसाद चढ़ाया।

पाली

Santosh Trivedi

Aug 27, 2025

baba ramdevra
Photo- Patrika

Baba Randevra Mela 2025: पाली। बाबा तो सभी के है, वे हमारा रामसा पीर है… उनके दरबार में हाजिरी लगाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं…। यह हमने देखा है। यह कहना था बाबा की चौखट पर शीश नवाने आए मुस्लिम परिवार के लोगों का। उनसे से एक परिवार था शेर खान का। जो पिछले दस साल से बाबा के दरबार में हर भाद्रपद की द्वितीया को तो आते ही है। इसके अलावा साल में कई बार बाबा के दर्शन करते हैं। वे कहते हैं…बाबा किसी जाति या धर्म के नहीं है। वे हर व्यक्ति के आराध्य है। कोई उनको भगवान तो कोई पीर कहता हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का अद्भुत संगम

सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का यह अद्भुत संगम पाली के घूमटी स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में देखने को मिला। वहां शेर खान पत्नी फिरोजा बानो के साथ आए और बाबा को शीश झुकाकर प्रसाद चढ़ाया। उनके साथ 10 वर्षीय जुड़वां बेटा-बेटी शहजाद व सिमरन और 8 वर्षीय बेटा आरजू भी थे।

ये भी पढ़ें

Baba Ramdev Mela 2025: जब भैरव राक्षस भी मान गया था हार, जानें लोकदेवता बाबा रामदेव की अलौकिक शक्ति की गाथा
Patrika Special News
Baba-Ramdev-Mela

फिरोजा बानो बोली- परिजन है बाबा के भक्त

फिरोजा बानो बोली उनके पीहर पक्ष के लोग भी बाबा रामदेव के भक्त हैं। बाबा की मेहर से परिवार में हमेशा सुख-शांति रहती है। फैक्ट्री में कार्य करने वाले खान ने बताया कि उन्होंने बाबा से मकान की मन्नत मांगी थी। बाबा ने उसे पूरा कर दिया। बाबा तो बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले है।

नाचते हुए पहुंचे, नाम नहीं बताया

खान के अलावा भी कई मुस्लिम समाजबंधु बाबा के दरबार की चौखट चूमने पहुंचे। कई डीजे पर नाचते हुए पैदल बाबा के दर तक गए। उनसे पूछने पर बोले… हम बाबा के है और बाबा रामसा पीर हमारे… बस इतना काफी है। हम तो उनके बंदे है उनके गुण गाते है। उन्होंने नाम नहीं बताया और फोटो का भी मना कर दिया।

ये भी पढ़ें

Ramdevra Mela 2025: बाबा ने की मनोकामएं पूरी तो 25 किलो वजन का घोड़ा बनाकर पैदल रवाना हुआ श्रद्धालु
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 05:12 pm

Published on:

27 Aug 2025 05:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Baba Randevra Mela: हर साल बाबा रामदेव के दरबार पहुंचता है यह मुस्लिम परिवार, शेर खान बोले- मांगी थी मन्नत, बाबा ने पूरी कर दी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.