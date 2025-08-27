Baba Randevra Mela: हर साल बाबा रामदेव के दरबार पहुंचता है यह मुस्लिम परिवार, शेर खान बोले- मांगी थी मन्नत, बाबा ने पूरी कर दी

Baba Randevra Mela 2025: पाली। बाबा तो सभी के है, वे हमारा रामसा पीर है… उनके दरबार में हाजिरी लगाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं…। यह हमने देखा है। यह कहना था बाबा की चौखट पर शीश नवाने आए मुस्लिम परिवार के लोगों का। उनसे से एक परिवार था शेर खान का। जो पिछले दस साल से बाबा के दरबार में हर भाद्रपद की द्वितीया को तो आते ही है। इसके अलावा साल में कई बार बाबा के दर्शन करते हैं। वे कहते हैं…बाबा किसी जाति या धर्म के नहीं है। वे हर व्यक्ति के आराध्य है। कोई उनको भगवान तो कोई पीर कहता हैं।
सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का यह अद्भुत संगम पाली के घूमटी स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में देखने को मिला। वहां शेर खान पत्नी फिरोजा बानो के साथ आए और बाबा को शीश झुकाकर प्रसाद चढ़ाया। उनके साथ 10 वर्षीय जुड़वां बेटा-बेटी शहजाद व सिमरन और 8 वर्षीय बेटा आरजू भी थे।
फिरोजा बानो बोली उनके पीहर पक्ष के लोग भी बाबा रामदेव के भक्त हैं। बाबा की मेहर से परिवार में हमेशा सुख-शांति रहती है। फैक्ट्री में कार्य करने वाले खान ने बताया कि उन्होंने बाबा से मकान की मन्नत मांगी थी। बाबा ने उसे पूरा कर दिया। बाबा तो बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले है।
खान के अलावा भी कई मुस्लिम समाजबंधु बाबा के दरबार की चौखट चूमने पहुंचे। कई डीजे पर नाचते हुए पैदल बाबा के दर तक गए। उनसे पूछने पर बोले… हम बाबा के है और बाबा रामसा पीर हमारे… बस इतना काफी है। हम तो उनके बंदे है उनके गुण गाते है। उन्होंने नाम नहीं बताया और फोटो का भी मना कर दिया।