Ramdevra Mela 2025: बाबा ने की मनोकामएं पूरी तो 25 किलो वजन का घोड़ा बनाकर पैदल रवाना हुआ श्रद्धालु

जोधपुर-फलोदी स्टेट हाईवे से इन दिनों बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रियों के जत्थे गुजर रहे हैं।इस दौरान पैदल यात्रियों की सेवा के लिए क्षेत्र के पल्ली सहित आस-पास के गांवों के युवाओं द्वारा पैदल यात्रियों के लिए खाने,पीने एवं रहने की माकुल व्यवस्था कर रहे हैं,वहीं हाईवे पर भामाशाहों द्वारा संचालित रामरसोडा में भी श्रद्धालुओं के लिए माकुल व्यवस्था की हुई हैं।