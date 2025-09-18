Rajasthan: भामाशाह निर्मल जैन ने मातृभूमि के लिए दिखाया बड़ा दिल, 5 करोड़ की लागत से बनवाएंगे सरकारी कॉलेज

पाली। न केवल अपने लिए, बल्कि जरूरतमंद समाज और अपनी माटी के लिए कुछ करें। इसी सोच को महत्व देते हुए सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा में भामाशाह निर्मल कुमार लालचंद जैन 5 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी कॉलेज का भवन बनाने का निर्णय किया है। भवन निर्माण का प्रस्ताव उन्होंने जिला कलक्टर अल्पा चौधरी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा है।
वे अपनी मातुश्री शांति देवी लालचंद जैन की स्मृति में इस कॉलेज भवन का निर्माण कराएंगे। भामाशाह निर्मल कुमार जैन मूल रूप से पिंडवाड़ा के रहने वाले हैं, जो मुम्बई में रहकर केमिकल का बिजनेस करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी मातृभूमि में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25 हजार वर्गफीट भूमि पर कॉलेज भवन बनाकर सरकार को देंगे। भामाशाह के इस निर्णय का जिला कलक्टर चौधरी ने स्वागत किया।
पिण्डवाड़ा कॉलेज के प्राचार्य महेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि करीब 8 वर्ष पहले सरकारी कॉलेज खोला था। जिसमें अभी 550 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज के लिए उपयुक्त भूमि का चयन नहीं होने से अब तक धर्मशाला परिसर में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। नए भवन निर्माण के लिए जिला कलक्टर ने 9 सितम्बर 2025 को झाडोली ग्राम पंचायत पटवार हल्का के सिवेरा रोड पर आईटीआई कॉलेज एवं विवेकानंद मॉडल स्कूल के पास 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी।
भामाशाह निर्मल कुमार ने 2 वर्ष पहले भी अपने स्वयं के स्वामित्व की 10 बीघा भूमि पर कॉलेज भवन बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ। अब भवन बनाने का प्रस्ताव दिया है।
सिरोही जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई भामाशाह आगे आ चुके हैं, जो एक मिसाल बन रहे। यहां के पी संघवी ने 5 करोड़ की लागत से रेवदर में डिग्री कॉलेज, सिरोही जिला मुख्यालय पर 7 करोड़ की लागत से लॉ कॉलेज भवन, कालन्द्री में भामाशाह एल के संघवी एवं भरत संघवी परिवार ने 5 करोड़ की लागत से कॉलेज एवं कैलाशनगर में 7 करोड की लागत से पुरी बाई पुनमाजी माली ट्रस्ट ( टोरसो ग्रुप, मुंबई) झाडोली वीर ने डिग्री कॉलेज भवन बनाकर सरकार को सुपुर्द कर दिया। इनमें आज सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।