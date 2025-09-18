Rajasthan: भामाशाह निर्मल जैन ने मातृभूमि के लिए दिखाया बड़ा दिल, 5 करोड़ की लागत से बनवाएंगे सरकारी कॉलेज

सिरोही जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई भामाशाह आगे आ चुके हैं, जो एक मिसाल बन रहे। यहां के पी संघवी ने 5 करोड़ की लागत से रेवदर में डिग्री कॉलेज, सिरोही जिला मुख्यालय पर 7 करोड़ की लागत से लॉ कॉलेज भवन, कालन्द्री में भामाशाह एल के संघवी एवं भरत संघवी परिवार ने 5 करोड़ की लागत से कॉलेज एवं कैलाशनगर में 7 करोड की लागत से पुरी बाई पुनमाजी माली ट्रस्ट ( टोरसो ग्रुप, मुंबई) झाडोली वीर ने डिग्री कॉलेज भवन बनाकर सरकार को सुपुर्द कर दिया। इनमें आज सैकड़ों बच्चे ​शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।