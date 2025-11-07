Pali Clash: प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत, पथराव में कई जवान घायल, लाठीचार्ज के दौरान मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी (घुमंतू, अर्ध घुमंतू एवं विमुक्त) संघर्ष समिति के सदस्य अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से महापड़ाव पर बैठे थे। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह अचानक ब्यावर-पिंडवाड़ा हाईवे (NH-162) पर पहुंच गया और सड़क को जाम कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।