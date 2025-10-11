Pali: बांगड़ अस्पताल में भिड़े कंप्यूटर ऑपरेटर्स, साइकिल स्टैंड पर हुई हाथापाई, विभाग ने मांगा जवाब

उपेन्द्र का कहना है कि राकेश ने कक्ष में आकर उसके कार्य के बारे में अधिकारी की तरह पूछा। उसके साथ सम्माजनक तरीके से बात नहीं की। इस पर बहस हो गई। वहीं राकेश का कहना है कि वह उपेन्द्र के कक्ष में अपने मित्र श्रवण से मिलने गया था। वहां से निकलते समय उसने इतना ही पूछा कि कार्य अधिक है क्या। इस बात पर उपेन्द्र ने उसे भरा-बुरा कहा।