Pali: बांगड़ अस्पताल में भिड़े कंप्यूटर ऑपरेटर्स, साइकिल स्टैंड पर हुई हाथापाई, विभाग ने मांगा जवाब

बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। बांगड़ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर आपस में भिड़ गए। उनके बीच पहले जन्म-मृत्यु पंजीयन कक्ष में बहस हुई। इसके बाद साइकिल स्टैंड पर मारपीट हुई। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
बांगड़ चिकित्सालय के जन्म-मृत्यु पंजीयन कक्ष में कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर उपेन्द्रसिंह के कक्ष में अधीक्षक कार्यालय में कार्य करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश प्रजापत गया। वहां उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
बहस बढ़ने पर कक्ष के बाहर कई लोग एकत्रित हो गए। उन दोनों को समझाया। इस पर प्रजापत वहां से चला गया। इसके बाद उन दोनों के बीच साइकिल स्टैंड पर फिर बहस हो गई। वहां दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया गया।
उपेन्द्र का कहना है कि राकेश ने कक्ष में आकर उसके कार्य के बारे में अधिकारी की तरह पूछा। उसके साथ सम्माजनक तरीके से बात नहीं की। इस पर बहस हो गई। वहीं राकेश का कहना है कि वह उपेन्द्र के कक्ष में अपने मित्र श्रवण से मिलने गया था। वहां से निकलते समय उसने इतना ही पूछा कि कार्य अधिक है क्या। इस बात पर उपेन्द्र ने उसे भरा-बुरा कहा।
कंप्यूटर ऑपरेटर्स के आपस में उलझने व मारपीट के बारे में जानकारी मिली है। उन दोनों में से किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की है।
डॉ. कैलाश परिहार, अधीक्षक, बांगड़ चिकित्सालय, पाली
कंप्यूटर ऑपरेटर्स राकेश व उपेन्द्र के बीच बहस हुई थी। उन दोनों से अस्पताल प्रशासन की ओर से लिखित में जवाब मांगा गया है।
सलीम सोलंकी, नर्सिंग अधीक्षक, बांगड़ चिकित्सालय, पाली
