Pali: जंगल में ले जाकर जीजा ने साली से किया बलात्कार, पेट दर्द हुआ तो पता चला हो गई प्रेग्नेंट, सास पहुंची थाने

सदर थानाप्रभारी कपूराराम ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि जुलाई 2025 में उसके देवर के बेटे की शादी थी। जिसमें उसका 28 साल वर्षीय दामाद भी आया हुआ था। बंदोली वाली रात उसका दामाद उसकी बेटी को अकेला देख अपने साथ ले गया।