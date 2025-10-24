Pali: जंगल में ले जाकर जीजा ने साली से किया बलात्कार, पेट दर्द हुआ तो पता चला हो गई प्रेग्नेंट, सास पहुंची थाने

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Brother-In-Law Raped Sister-In-Law: पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक जीजा ने अपनी साली के साथ बलात्कार किया। आरोपी ने किसी को कुछ भी बताने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डर के मारे पीड़िता ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया।
पेट दर्द होने पर जांच करवाने पर पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। जिस पर पीड़िता के मां के पूछने पर पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। फिर आरोपी जीजा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और गुरुवार को बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया। पीड़िता कुंवारी है। ऐसे में उसका गर्भपात करवाने के लिए पीड़िता का परिवार कोर्ट से आदेश लेने की तैयारी में है।
सदर थानाप्रभारी कपूराराम ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि जुलाई 2025 में उसके देवर के बेटे की शादी थी। जिसमें उसका 28 साल वर्षीय दामाद भी आया हुआ था। बंदोली वाली रात उसका दामाद उसकी बेटी को अकेला देख अपने साथ ले गया।
जंगल में उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। बाद में उसके जरिए उसे डराने धमकाने लगा।
रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर में वह अपनी बेटी के साथ गुजरात गई। जहां उसकी बेटी को पेट दर्द होने पर चिकित्सक को बताया तब उसके गर्भवती होने का पता चला।
पूछताछ में बेटी ने सारा मामला बता दिया। फिर दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग