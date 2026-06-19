मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर विवाद, गुस्साए युवक ने निकाली तलवार तो घबरा गए पैसेंजर

इस घटना के बाद तीन साल की पुराने वारदात की याद ताजा हो गई, जब ट्रेन में सफर करते हुए आरपीएफ जवान ने गोली मारकर चार लोगों की हत्या कर दी थी। अगर यात्री ट्रेन नहीं रुकवाते तो बड़ी वारदात हो सकती थी। बता दें कि जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12956) ट्रेन में 31 जुलाई 2023 को आरपीएफ जवान द्वारा कई लोगों को गोली मार दी थी। इस भयानक घटना में राजस्थान के एएसआई टीकाराम मीणा सहित चार लोगों की मौत हो गई थी।