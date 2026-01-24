PTI Exam-2022: सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से बना पीटीआई, एसओजी में एफआइआर दर्ज

यह भी सामने आया कि रिडमल राम ने आवेदन के समय बीपीएड की पढ़ाई सवाई विवेकानंद यूनिवर्सिटी, सागर (मध्यप्रदेश) से परीक्षा परिणाम आना दर्शाया था, जबकि दस्तावेज सत्यापन के समय सीहोर स्थित श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल से बीपीएड की अंकतालिकाएं प्रस्तुत की गईं। जांच में इन दस्तावेज को भी संदिग्ध और फर्जी पाया गया। आरोपी की ओर से सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर फर्जी तरीके से चयन हासिल करने की बात सामने आई है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा को सौंपी गई है।