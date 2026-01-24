PTI Exam-2022: सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी तरीके से बना पीटीआई, एसओजी में एफआइआर दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर
पाली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पीटीआई) सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि सांचौर के अरणायन निवासी अभ्यर्थी रिडमल राम पुत्र निम्बाराम देवासी ने स्वयं परीक्षा न देकर डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई। इस मामले में पुलिस थाना एसओजी में एफआईआर दर्ज की गई है।
जांच के दौरान आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा उपस्थिति पत्रक, ओएमआर शीट तथा चयन के बाद भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों का मिलान किया गया। हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया अलग-अलग पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि परीक्षा में मूल अभ्यर्थी की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने बैठकर परीक्षा दी।
यह भी सामने आया कि रिडमल राम ने आवेदन के समय बीपीएड की पढ़ाई सवाई विवेकानंद यूनिवर्सिटी, सागर (मध्यप्रदेश) से परीक्षा परिणाम आना दर्शाया था, जबकि दस्तावेज सत्यापन के समय सीहोर स्थित श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल से बीपीएड की अंकतालिकाएं प्रस्तुत की गईं। जांच में इन दस्तावेज को भी संदिग्ध और फर्जी पाया गया। आरोपी की ओर से सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर फर्जी तरीके से चयन हासिल करने की बात सामने आई है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा को सौंपी गई है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग