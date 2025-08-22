राजस्थान के इस जिले में ₹2 करोड़ से अधिक का पकड़ा गया डोडा-पोस्त, गुजरात से आ रही थी बड़ी खेप

पाली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोधपुर टीम ने सांचौर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से करीब 25 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया। ट्रक गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते ही एनसीबी ने घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसमें नशे की यह बड़ी खेप पकड़ी गई।
एनसीबी को अवैध डोडा तस्करी को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थी। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने के बाद टीम ने गुजरात सीमा से ट्रक का पीछा किया और सांचौर में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान धनाऊ (बाड़मेर) निवासी खेताराम चौधरी को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी उससे पूछताछ कर रही है। अवैध डोडा की अंतरराज्यीय बाजार में कीमत दो करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह खेप सांचौर और बाड़मेर जिले के छोटे तस्करों तक सप्लाई की जानी थी। ट्रक में डोडा पोस्त की खेप झारखंड से भरी गई थी। ट्रक में तिरपाल से ढककर इसे पश्चिमी राजस्थान में पहुंचाया जा रहा था। एनसीबी की इस नेटवर्क पर एक महीने से निगरानी थी और अंततः गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी।
ऑपरेशन विषभंजन के तहत बालोतरा जिले की पचपदरा थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने चैकड़ियों की ढाणी गोल स्थित ढाणी पर दबिश देकर 47.585 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। मौके से आरोपी निंबाराम प्रजापत (24) निवासी चैकड़ियों की ढाणी गोल को गिरफ्तार किया गया।
20 अगस्त को थानाधिकारी पचपदरा को टेलीफोन पर सूचना मिली कि निंबाराम के घर में भारी मात्रा में डोडा पोस्त छिपा कर रखा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन अलग-अलग प्लास्टिक कट्टों में कुल 47.585 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
एनसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 25 क्विंटल डोडा बरामद किया। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जिससे तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। -शरण गोपीनाथ कांबले, प्रशिक्षु आईपीएस, सांचौर