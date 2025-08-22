Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

राजस्थान के इस जिले में ₹2 करोड़ से अधिक का पकड़ा गया डोडा-पोस्त, गुजरात से आ रही थी बड़ी खेप

एनसीबी को अवैध डोडा तस्करी को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थी। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने के बाद टीम ने गुजरात सीमा से ट्रक का पीछा किया और सांचौर में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

पाली

Kamal Mishra

Aug 22, 2025

Doda-post recovered
एनसीबी की कार्रवाई में जब्त डोडा (फोटो सोर्स-पत्रिका)

पाली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जोधपुर टीम ने सांचौर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से करीब 25 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया। ट्रक गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते ही एनसीबी ने घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसमें नशे की यह बड़ी खेप पकड़ी गई।

एनसीबी को अवैध डोडा तस्करी को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थी। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने के बाद टीम ने गुजरात सीमा से ट्रक का पीछा किया और सांचौर में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान धनाऊ (बाड़मेर) निवासी खेताराम चौधरी को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी उससे पूछताछ कर रही है। अवैध डोडा की अंतरराज्यीय बाजार में कीमत दो करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।

ये भी पढ़ें

एसआई बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने ₹14 लाख में खरीदा था पेपर, अब SOG ने किया गिरफ्तार
जयपुर
Radhika-Singh

छोटे तस्करों को सप्लाई की जानी थी नशे की खेप

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह खेप सांचौर और बाड़मेर जिले के छोटे तस्करों तक सप्लाई की जानी थी। ट्रक में डोडा पोस्त की खेप झारखंड से भरी गई थी। ट्रक में तिरपाल से ढककर इसे पश्चिमी राजस्थान में पहुंचाया जा रहा था। एनसीबी की इस नेटवर्क पर एक महीने से निगरानी थी और अंततः गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी।

इधर, ढाणी में भी जब्त किया 47 किलो डोडा

ऑपरेशन विषभंजन के तहत बालोतरा जिले की पचपदरा थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने चैकड़ियों की ढाणी गोल स्थित ढाणी पर दबिश देकर 47.585 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। मौके से आरोपी निंबाराम प्रजापत (24) निवासी चैकड़ियों की ढाणी गोल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस को मिली थी सूचना

20 अगस्त को थानाधिकारी पचपदरा को टेलीफोन पर सूचना मिली कि निंबाराम के घर में भारी मात्रा में डोडा पोस्त छिपा कर रखा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन अलग-अलग प्लास्टिक कट्टों में कुल 47.585 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

इनका कहना है

एनसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 25 क्विंटल डोडा बरामद किया। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जिससे तस्करी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। -शरण गोपीनाथ कांबले, प्रशिक्षु आईपीएस, सांचौर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: प्रेमी संग भागी बहन, भाइयों ने दूसरे युवक की काटी नाक, 4 महीने पहले हुई थी शादी
बाड़मेर
barmer nose cut

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / राजस्थान के इस जिले में ₹2 करोड़ से अधिक का पकड़ा गया डोडा-पोस्त, गुजरात से आ रही थी बड़ी खेप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.