राजस्थान के इस जिले में ₹2 करोड़ से अधिक का पकड़ा गया डोडा-पोस्त, गुजरात से आ रही थी बड़ी खेप

एनसीबी को अवैध डोडा तस्करी को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थी। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने के बाद टीम ने गुजरात सीमा से ट्रक का पीछा किया और सांचौर में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान धनाऊ (बाड़मेर) निवासी खेताराम चौधरी को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी उससे पूछताछ कर रही है। अवैध डोडा की अंतरराज्यीय बाजार में कीमत दो करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।