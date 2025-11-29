Rajasthan: ‘टीचर से पूछा… कोई बुर्का पहनकर तो नहीं आता’, शिक्षा मंत्री बोले- स्कूलों में नहीं चलेगी विचित्र वेशभूषा

एक सवाल पर उन्होंने कहा बच्चों को शिक्षा के लिए समय अधिक मिले। अध्यापक भी पढ़ाएं। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक विषय में 20 प्रतिशत सत्रांक व 80 प्रतिशत का प्रश्न पत्र होता है। अब 80 नंबर में से 40 से कम आने पर शिक्षक से कम अंक आने का कारण पूछेंगे। संतोषजनक उत्तर नहीं होने पर उसका स्थानान्तरण कर सकते हैं। उसे निलंबित कर सकते है। उसके इंक्रीमेंट रोक सकते हैं। हम कहते हैं सत्रांक आप पूरे दें, लेकिन प्रश्न पत्र में भी अंक आना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर 80 में से महज 13 नंबर लाने पर ही बच्चा पास हो जाता है। शिक्षण स्तर कमजोर रह जाता है।