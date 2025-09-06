खुशखबरी : पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध के खुले गेट, विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट

जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले के 44 में से 33 बांधों पर चादर चल रही है। जिले के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदारसमंद व हेमावास बांध पर भी चादर चल रही है। इसके अलावा जिले के पांच बांध पूरे भरे है। उन पर पानी की आवक थमने से चादर चलना बंद हो गई है। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी है। साथ ही गर्मी के दिनों में पाली शहर में पेयजल का संकट नहीं रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने जिले में आगामी 3-4 दिन भारी, अतिभारी बारिश होने की फिर से चेतावनी जारी की गई है।