Diwali 2025: गोबर से बने ‘अनोखे’ दीपकों से रोशन होंगे घर, पाली से देशभर में भेजे जा रहे 1 लाख दीपक

इस कार्य से जुड़े सौरभ भट्ट और मनोहर मोहबारशा ने बताया कि उन्होंने गोबर से केवल दीपक ही नहीं, सजावट की सामग्री और आभूषण तक तैयार किए हैं। वे देखने में लकड़ी से तैयार किए गए लगते हैं। पाली में इस बार करीब 1 लाख दीपक तैयार किए गए हैं। जो पाली के साथ देशभर में भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही गोबर से अलग-अलग महक वाली धूप बत्ती भी तैयार की है।