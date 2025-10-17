Rajasthan: दीपावली से पहले सौगातों की बारिश, राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी 100 करोड़

भूमि पूजन व विकास कार्यो का उद्धघाटन करते हुए। फोटो- पत्रिका
श्रीडूंगरगढ़। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और विधायक ताराचन्द सारस्वत ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसकी शुरूआत नगरपालिका के पास 2.80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अम्बेडकर राजकीय छात्रावास के भूमि पूजन से हुई।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा तथा भविष्य में देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण रहेगा।
उन्होंने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र भी विकास से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि फसल खराबे की गिरदावरी के बाद मुआवजे से वंचित किसानों की सूची तैयार करके उपलब्ध करवाए। ताकि सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके।
विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों की सौगातें मिली हैं। यह मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन के भूतल का क्षेत्रफल 703.50 वर्गमीटर तथा प्रथम तल का क्षेत्रफल 689.23 वर्गमीटर है। इसमें 13 शयन कक्ष, एक-एक कार्यालय कक्ष, बैठक कक्ष एवं गार्ड कक्ष, एक रसोईघर मय भोजन कक्ष, एक वाचनालय, दस-दस स्नानघर एवं शौचालय, एक काॅमन रूम तथा भंडार आदि बनाए जाएंगे। इसे जुलाई 2026 में पूर्ण कर लिया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि 50 छात्रों की क्षमता वाले इस छात्रावास में लाभार्थी बच्चों को भोजन, नाश्ता, वस्त्र, पोशाक आदि राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, नगरपालिका चेयरमैन मानमल शर्मा, रामेश्वर लाल पारीक, नरेश कुमार, चंपालाल गेदर, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम दर्जी आदि ने सहभागिता निभाई। इससे पूर्व राजमार्ग पर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष विनोद गिरी गुसाईं की अगुवाई में मंत्री मेघवाल का स्वागत किया गया।
केन्द्रीय मंत्री मेघवाल और विधायक सारस्वत ने भोजास में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से बने जीएसएस का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह जीएसएस बनने से क्षेत्र में विद्युत संबंधी समस्या का स्थाई समाधान होगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण की दिशा में हो रहे कार्य आमजन को बड़ी राहत देंगे।
मेघवाल और सारस्वत ने झंझेऊ में 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि से निर्मित दर्जनों कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें सामुदायिक भवन, बरामदा, शेड जैसे कार्य शामिल रहे। मेघवाल ने यहां 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। विधायक सारस्वत ने कहा कि आमजन की मांग के मद्देनजर यह कार्य करवाए गए हैं।
केन्द्रीय मंत्री मेघवाल और सारस्वत ने नारसीसर से कुचोर के रास्ते में बने आरयूबी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में 4.38 करोड़ रुपए की लागत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण करवाया गया है। मेघवाल ने कहा कि आरओबी के चालू होने से क्षेत्र से गुजरने वाले हजारों व्यक्तियों को आवागमन में सुलभता होगी। सारस्वत ने कहा कि आरयूबी प्रमुख है। यह आमजन के लिए लाभदायक रहेगा।
मेघवाल और सारस्वत ने तोलियासर में 39.52 करोड़ की लागत से बनने वाले 132 केवी जीएसएस का भूमि पूजन किया। उन्होंने जालबसर में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण तथा गुसांईसर बड़ा में 48.52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 132 केवी जीएसएस का भूमि पूजन किया।
मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत सुदृढ़ीकरण की दिशा में करवाए जा रहे कार्य आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। सारस्वत ने कहा कि क्षेत्र में कृषि कार्यों की अधिकता को देखते हुए विद्युत संबंधी कार्य सबसे अधिक करवाए जा रहे हैं।
