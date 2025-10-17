Rajasthan: दीपावली से पहले सौगातों की बारिश, राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, सरकार खर्च करेगी 100 करोड़

विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों की सौगातें मिली हैं। यह मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवन के भूतल का क्षेत्रफल 703.50 वर्गमीटर तथा प्रथम तल का क्षेत्रफल 689.23 वर्गमीटर है। इसमें 13 शयन कक्ष, एक-एक कार्यालय कक्ष, बैठक कक्ष एवं गार्ड कक्ष, एक रसोईघर मय भोजन कक्ष, एक वाचनालय, दस-दस स्नानघर एवं शौचालय, एक काॅमन रूम तथा भंडार आदि बनाए जाएंगे। इसे जुलाई 2026 में पूर्ण कर लिया जाएगा।