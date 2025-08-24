Rain Alert: राजस्थान के इस जिले के लिए 96 घंटों का बड़ा अलर्ट जारी, भारी-अति भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल

वहीं अब विभाग की ओर से जिले में रविवार को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 अगस्त को भारी, 26 अगस्त को अति भारी और 27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर, जवाई बांध में जल आवक जारी है। बांध का जल स्तर रविवार शाम पांच बजे 45.40 फीट पहुंच गया। इस 7 हजार एमसीएफटी से अधिक भराव क्षमता वाले बांध में अब 3860.60 एमसीएफटी पानी है। अभी बांध के पूरा भरने में करीब 1800 एमसीएफटी पानी की जरूरत है।