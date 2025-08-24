Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rain Alert: राजस्थान के इस जिले के लिए 96 घंटों का बड़ा अलर्ट जारी, भारी-अति भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल

मौसम विभाग की ओर से जिले में रविवार को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 अगस्त को भारी, 26 अगस्त को अति भारी और 27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

Rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली जिले में शनिवार को मौसम विभाग की ओर से अति भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मेघ गर्जन व वज्रपात की संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाली शहर के साथ कुछ जगहों पर फुहारें ही गिरी, जिनसे सड़कें तक नहीं भीग सकीं।

वहीं अब विभाग की ओर से जिले में रविवार को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 अगस्त को भारी, 26 अगस्त को अति भारी और 27 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर, जवाई बांध में जल आवक जारी है। बांध का जल स्तर रविवार शाम पांच बजे 45.40 फीट पहुंच गया। इस 7 हजार एमसीएफटी से अधिक भराव क्षमता वाले बांध में अब 3860.60 एमसीएफटी पानी है। अभी बांध के पूरा भरने में करीब 1800 एमसीएफटी पानी की जरूरत है।

Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून हुआ खतरनाक ! अगले 2 घंटे में भारी बारिश, बिजली-तूफान की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Monsoon

पूर्वी राजस्थान पर रहा परिसंचरण तंत्र

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार परिसंचरण तंत्र दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान पर रहा। मानसून ट्रफ लाइन राज्य से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से 24 अगस्त को भारी, अतिभारी व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में जारी रहने की प्रबल संभावना है।

इसके साथ दक्षिणी व दक्षिण-पश्चिमी भागों में भारी, अतिभारी बारिश का दौर 25-26 अगस्त को जारी रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश आगामी 4-5 दिन दर्ज होने की प्रबल संभावना है।

दूसरे साल जवाई नदी में पानी की आवक

गत साल की तरह इस बार भी सुमेरपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है। क्षेत्र के नदी-नालों में पानी की आवक होने से आमजन के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव से गुजरती जवाई नदी में लगातार दूसरे साल भी पानी की आवक होने से ग्रामीणों में खुशी है।

किसानों को नदी किनारे स्थित कुओं का जलस्तर बढ़ने की आस जगी है। नदी में पानी आने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण कौतूहल वश नदी किनारे पहुंच कर खुशी जता रहे हैं। तीन दिन से लगातार बह रही नदी में ग्रामीण नहाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं।

Jhunjhunu Rain: झुंझुनूं में मौसम ने बदली करवट, अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले
झुंझुनू
Rain-in-Jhunjhunu

Published on:

24 Aug 2025 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rain Alert: राजस्थान के इस जिले के लिए 96 घंटों का बड़ा अलर्ट जारी, भारी-अति भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल

