Jhunjhunu Rain: झुंझुनूं में मौसम ने बदली करवट, अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले

खेतड़ी उपखंड क्षेत्र में शनिवार को दोपहर लगभग 12 बजे से वर्षा की लगातार झड़ी लगी हुई है। तहसील कार्यालय के अनुसार शनिवार को 30 मिली मिमी वर्षा रिकार्ड दर्ज की गई।पिलानी कस्बे तथा आस पास के क्षेत्र में शनिवार को अच्छी बरसात हुई। शनिवार दोपहर में अचानक हुई बरसात से गर्मी से राहत मिली। सुलताना पालिका क्षेत्र में शुक्रवार शाम को हुई बारिश के बाद दूसरे दिन शनिवार को भी घंटे भर तक झमाझम बारिश का दोर जारी रहा। दो दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई तो दूसरी ओर बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे।