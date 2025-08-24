Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu Rain: झुंझुनूं में मौसम ने बदली करवट, अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले

Jhunjhunu Rain: झुंझुनूं जिले में कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को मानसून की मेहरबानी देखने को मिली। दिनभर रिमझिम और मध्यम बरसात का दौर चला।

झुंझुनू

Anil Prajapat

Aug 24, 2025

Rain-in-Jhunjhunu
बरसात के दौरान भरे पानी से गुजरते वाहन। फोटो पत्रिका

Rain in Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले में कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को मानसून की मेहरबानी देखने को मिली। दिनभर रिमझिम और मध्यम बरसात का दौर चला। जिले के मलसीसर, खेतड़ी, पिलानी और चिड़ावा में अच्छी बरसात दर्ज की गई, जबकि अन्य कस्बों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई।

शनिवार सुबह से ही अंचल में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। देखते ही देखते रिमझिम का दौर तेज बरसात में तब्दील हो गया, जो रुक-रुक कर दिनभर चलता रहा। जिला मुख्यालय पर पंचदेव मंदिर के निकट, मुनी आश्रम के पास व बीड़ क्षेत्र में पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया।

किसानों को राहत

लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बरसात बड़ी राहत लेकर आई है। पानी के अभाव में फसलें सूखने की कगार पर थीं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी हुई थी। इस बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत मूंग, बाजरा और चंवला जैसी फसलों को थी, जो पानी की कमी के कारण खेतों में मुरझाने लगी थीं। इस बारिश ने इन फसलों के लिए अमृत का काम किया है।

यहां भी हुई बारिश

चिड़ावा क्षेत्र में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी रहा। सुबह से ही घने बादल छाए। दोपहर बाद बादल बरसने लगे। शाम तक रुक-रुककर बरसात होती रही। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। उपखंड कार्यालय में शाम पांच बजे तक 32 एमएम बरसात रिकॉर्ड की गई। उधर, शुक्रवार शाम पांच से शनिवार सुबह आठ बजे तक भी पांच एमएम बरसात दर्ज की गई।

कहां कितनी हुई बरसात

स्थानवर्षा (मिमी)
मलसीसर33
खेतड़ी30
पिलानी28
चिड़ावा32
सूरजगढ़20
झुंझुनूं10
गुढ़ागौड़जी09
मंडावा06
उदयपुरवाटी05
नवलगढ़03

खेतड़ी उपखंड क्षेत्र में शनिवार को दोपहर लगभग 12 बजे से वर्षा की लगातार झड़ी लगी हुई है। तहसील कार्यालय के अनुसार शनिवार को 30 मिली मिमी वर्षा रिकार्ड दर्ज की गई।पिलानी कस्बे तथा आस पास के क्षेत्र में शनिवार को अच्छी बरसात हुई। शनिवार दोपहर में अचानक हुई बरसात से गर्मी से राहत मिली। सुलताना पालिका क्षेत्र में शुक्रवार शाम को हुई बारिश के बाद दूसरे दिन शनिवार को भी घंटे भर तक झमाझम बारिश का दोर जारी रहा। दो दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई तो दूसरी ओर बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे।

