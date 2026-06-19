जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस उप अधीक्षक रतनाराम देवासी ने बताया कि रावर की ढाणी निवासी 28 वर्षीय मनोज विश्नोई 11 जून की शाम अपने एक दोस्त के साथ एसयूवी में हुणगांव गया था। रास्ते में ओलवी गांव से एक अन्य साथी भी उनके साथ कार में सवार हो गया। रात करीब साढ़े नौ बजे वे लाणेरा गांव पहुंचे। इसी दौरान तीन वाहनों में सवार होकर आए श्यामलाल सारण, दिनेश सारण लांबा, सुनील, मेकसिंह उर्फ मेकाराम लांबा, सोमराज, हरभजन, सांवरलाल सोउ आमलियावास (खेड़ी) तथा उनके साथ 10 से 12 अन्य लोगों ने मनोज की कार का पीछा किया।