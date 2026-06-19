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जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

पाली जिले के लाणेरा में जोधपुर के कबड्डी प्लेयर को किडनैप कर नृशंस हत्या करने का शुक्रवार को शिवपुरा थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी लांबा (बिलाड़ा) निवासी श्यामलाल विश्नोई, हरदेवराम विश्नोई एवं हुणगांव निवासी ओमप्रकाश विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया।

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पाली

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Kamal Mishra

Jun 19, 2026

Manoj Vishnoi Murder

Pali: मृतक मनोज विश्नोई (फोटो-पत्रिका)

पाली। जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई की अपहरण के बाद हुई नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिलाड़ा के लांबा निवासी श्यामलाल विश्नोई, हरदेवराम विश्नोई और हुणगांव निवासी ओमप्रकाश विश्नोई शामिल हैं। पुलिस के अनुसार हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी।

पुलिस उप अधीक्षक रतनाराम देवासी ने बताया कि रावर की ढाणी निवासी 28 वर्षीय मनोज विश्नोई 11 जून की शाम अपने एक दोस्त के साथ एसयूवी में हुणगांव गया था। रास्ते में ओलवी गांव से एक अन्य साथी भी उनके साथ कार में सवार हो गया। रात करीब साढ़े नौ बजे वे लाणेरा गांव पहुंचे। इसी दौरान तीन वाहनों में सवार होकर आए श्यामलाल सारण, दिनेश सारण लांबा, सुनील, मेकसिंह उर्फ मेकाराम लांबा, सोमराज, हरभजन, सांवरलाल सोउ आमलियावास (खेड़ी) तथा उनके साथ 10 से 12 अन्य लोगों ने मनोज की कार का पीछा किया।

इस तरह से हत्या की वारदात हुई

आरोपियों ने कार को आगे और पीछे से टक्कर मारी, जिससे वाहन खाई में जा गिरा। इसके बाद हमलावर मनोज का अपहरण कर उसे सुनसान स्थान पर ले गए। वहां धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने उसके शरीर पर 30 से अधिक फ्रैक्चर किए और बाद में गंभीर हालत में उसे जोधपुर जिले के लांबा गांव चौराहे के पास छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

शरीर पर ठोकी थी कीलें

परिजनों ने पुलिस को बताया था कि बदमाशों ने मनोज के हाथ-पैर, सिर-मुंह, रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर पर 30 जगह फैक्चर किए। हत्यारों के सिर इतना खून सवार था कि मनोज के शरीर में कीलें ठोकी गईं। हमलावरों ने शव को गांव में घुमाया। फिर लोगों को धमकाया कि किसी ने गवाही दी तो बुरा हश्र होगा।

ममेरे भाई ने दी रिपोर्ट

मामले में मृतक के ममेरे भाई बंशीलाल ने शिवपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने वारदात के दौरान गांव के लोगों को भी धमकाया और किसी के गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ ही क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

19 Jun 2026 11:05 pm

Published on:

19 Jun 2026 11:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / जोधपुर के कबड्डी खिलाड़ी मनोज विश्नोई हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

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