Rajasthan: राजस्थान के 100 साल पुराने बांध में लीकेज, कई गांवों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, मौके पर पहुंची टीम

हेमावास बांध में इसी जगह के पास वर्ष 2007 में बाढ़ आने पर रिसाव हुआ था। उस समय बांध फूटने का खतरा हो गया था। अधिकारियों ने तब मिट्टी के कट्टे डालकर मिट्टी कटाव को रोका था। वह रिसाव पाळ के बीच में था, जबकि यह रिसाव नीचे की तरफ है। पानी का तेज रिसाव होने पर पानी शहर व उससे सटे कई क्षेत्रों के साथ गांवों में हालात बिगड़ सकते हैं।