मौत का लाइव वीडियो : बस के अंदर बैठे-बैठे ड्राइवर की हुई मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

लोगों के आने पर महिला यात्री उठकर पीछे चली जाती है, वहीं सहयोगी ड्राइवर बिना किसी देरी किए बस तत्काल देसूरी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस अस्पताल पहुंच गए। प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात माना जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। ड्राइवर के बैठे-बैठे मौत का घटनाक्रम बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।