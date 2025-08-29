Patrika LogoSwitch to English

पाली

मौत का लाइव वीडियो : बस के अंदर बैठे-बैठे ड्राइवर की हुई मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

Bus Driver Live Death: जोधपुर के भोजासर गांव निवासी सतीश इंदौर से निजी बस लेकर जोधपुर के लिए चला था। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे राजसमंद के केलवा के पास सतीश बस लेकर पहुंचा था, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

पाली

Kamal Mishra

Aug 29, 2025

Bus Driver live Death
बस के अंदर ड्राइवर की तबीयत बिगड़ने के दौरान की तस्वीर (फोटो- पत्रिका)

पाली। इंदौर से जोधपुर जा रही निजी बस के ड्राइवर की राजसमंद जिले में बैठे-बैठे अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। मृतक बस ड्राइवर जोधपुर के भोजासर गांव निवासी सतीश (35) बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार जोधपुर के भोजासर गांव निवासी सतीश इंदौर से निजी बस लेकर जोधपुर के लिए चला था। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे राजसमंद के केलवा के पास सतीश बस लेकर पहुंचा था, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सतीश ने अपने सहयोगी को इसकी जानकारी दी और बस की कमान उसे संभला दी।

बेहोश होकर बस में गिरा

जब उसका सहयोगी बस चलाने लगा तो सतीश पास ही बैठा रहा। तभी गोमती चौराहे पर पहुंचते-पहुंचते सतीश की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। देसूरी नाल घाट तक पहुंचते-पहुंचते सतीश बेहोश होकर बस में ही गिर पड़ा। इस दौरान बस में बैठे कुछ लोगों ने आकर मदद की, लेकिन सतीश की हालत बिगड़ती ही जा रही थी।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

सहयोगी चालक सतीश एक बार तो बस धीमी किया, लेकिन बस के अंदर से मददगारों के आने पर उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि केबिन में एक महिला यात्री भी बैठी रहती है और ये सब देखती रहती है।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

लोगों के आने पर महिला यात्री उठकर पीछे चली जाती है, वहीं सहयोगी ड्राइवर बिना किसी देरी किए बस तत्काल देसूरी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस अस्पताल पहुंच गए। प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात माना जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। ड्राइवर के बैठे-बैठे मौत का घटनाक्रम बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।

Updated on:

29 Aug 2025 07:04 am

Published on:

29 Aug 2025 06:45 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / मौत का लाइव वीडियो : बस के अंदर बैठे-बैठे ड्राइवर की हुई मौत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

