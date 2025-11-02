Pali Crime: नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

उन्होंने बताया कि शाम को बेटी का फोन आया कि वह घर आ रही है, लेकिन वह नहीं लौटी। जिस फोन से उसने कॉल किया था, वह भी स्विच ऑफ हो गया। पीड़िता के पिता ने पाली के थाने में दी गई रिपोर्ट में एक आरोपी पर बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका जताई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को 12 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।