मकान मालकिन से किराएदार ने किया बलात्कार, नशीला पदार्थ पिलाकर अगुवा कर ले गया

पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय विवाहिता ने 13 अक्टूबर को अपने पति के साथ थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसके मकान में 23 वर्षीय युवक अपनी मां और बहन के साथ किराए पर रहता था। आरोपी की उस पर बुरी नजर थी और मौका मिलते ही वह उससे छेड़छाड़ करता था। महिला ने उसे समझाया कि वह शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।