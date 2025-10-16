Patrika LogoSwitch to English

पाली

मकान मालकिन से किराएदार ने किया बलात्कार, नशीला पदार्थ पिलाकर अगुवा कर ले गया

पाली में बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें तीन बच्चों की मां पीड़िता का आरोप है कि उसका किराएदार युवक उसे शादी का झांसा देकर और धोखे से अपने साथ अगुवा कर ले गया।

less than 1 minute read

पाली

image

kamlesh sharma

Oct 16, 2025

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाली। क्षेत्र में बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें तीन बच्चों की मां पीड़िता का आरोप है कि उसका किराएदार युवक उसे शादी का झांसा देकर और धोखे से अपने साथ अगुवा कर ले गया। बाद में महिला ने अपनी आपबीती पति को बताई तो उसे सुरक्षित वापस लाया गया। इस पर पति ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय विवाहिता ने 13 अक्टूबर को अपने पति के साथ थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसके मकान में 23 वर्षीय युवक अपनी मां और बहन के साथ किराए पर रहता था। आरोपी की उस पर बुरी नजर थी और मौका मिलते ही वह उससे छेड़छाड़ करता था। महिला ने उसे समझाया कि वह शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

पीड़िता ने बताया कि करीब सात महीने पहले, जब वह घर पर अकेली थी और उसका पति शहर से बाहर था, आरोपी कमरे में घुस आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आरोपी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे बस में बिठाकर ब्यावर और पास के गांव ले गया, जहां ज्यादती की।

होश आने पर पीड़िता ने पति को कॉल किया। पति अपने भाइयों के साथ मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित घर वापस लाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की शुरू की।

