Rajasthan Crime: शराब के लिए रुपए नहीं दिए तो बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

ट्रांसपोर्ट नगर थाने के एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि नयागांव निवासी पीड़ित नरेश बंजारा ने रिपोर्ट देकर बताया कि 16 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे नयागांव मार्ग स्थित एक निजी कॉलेज के बाहर बैठा था। इस दौरान नयागांव क्षेत्र के इंद्र विहार निवासी राहुल पुत्र प्रकाश भील, रोहित पुत्र प्रकाश, सूरजपोल भीलों का बास निवासी संजय पुत्र नेमीचंद भील, औद्योगिक थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ यश पुत्र मोतीसिंह आए।