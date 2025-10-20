Rajasthan Crime: शराब के लिए रुपए नहीं दिए तो बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

युवक से मारपीट। फोटो: सोशल
Pali News: पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में नयागांव मार्ग पर चार बदमाशों ने शराब के लिए रुपए नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जहां से चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
ट्रांसपोर्ट नगर थाने के एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि नयागांव निवासी पीड़ित नरेश बंजारा ने रिपोर्ट देकर बताया कि 16 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे नयागांव मार्ग स्थित एक निजी कॉलेज के बाहर बैठा था। इस दौरान नयागांव क्षेत्र के इंद्र विहार निवासी राहुल पुत्र प्रकाश भील, रोहित पुत्र प्रकाश, सूरजपोल भीलों का बास निवासी संजय पुत्र नेमीचंद भील, औद्योगिक थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ यश पुत्र मोतीसिंह आए।
इन लोगों ने नरेश बंजारा से शराब के लिए रुपए की मांगे। रुपए नहीं मिलने पर बदमाशों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। जिसे नरेश घायल हो गया। परिजन और वहां जमा लोगों ने उसे बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उसका उपचार किया।
मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सोमवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायिक अधिकारी ने चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
एएसआई चौधरी ने बताया कि आरोपी आला दर्जे के बदमाश हैं। आए दिन रुपए की मांग को लेकर लोगों से मारपीट करते हैं। मारपीट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एक-एक मामला दर्ज है।
