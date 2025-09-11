मानसून: 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 17 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी, जानें Rajasthan Weather Report

राजस्थान मौसम केंद्र (IMD) के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हवाएं प्रभावित होंगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधयां जारी रहेगी। जिसका मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है।