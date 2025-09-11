मानसून: 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 17 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी, जानें Rajasthan Weather Report

IMD Rain Alert: राजस्थान में मानसून की सक्रियता जुलाई में भले ही जोरों पर रही हो लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। पाली शहर में मानसून के शुरुआती दौर में हुई भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियों की सड़कें जलमग्न हो गई थीं।
जुलाई में आई बारिश के पानी की निकासी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। नया गांव क्षेत्र, जगत विहार, सूर्या कॉलोनी सहित कई इलाकों में आज भी गंदा पानी जमा है जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
स्थानीय निवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नया गांव क्षेत्र की महिलाओं ने नगर परिषद को ज्ञापन सौंपते हुए जलभराव की स्थिति से अवगत कराया। नगर परिषद की ओर से सफाई दल तो भेजा गया लेकिन स्थायी समाधान अभी भी अधूरा है। शहर की स्थिति को लेकर नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द निवारण का आश्वासन दिया।
राजस्थान मौसम केंद्र (IMD) के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हवाएं प्रभावित होंगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधयां जारी रहेगी। जिसका मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है।