Pali News: खेत में खेल रही 6 साल की बच्ची डिग्गी में डूबी, बचाने की कोशिश में मां की भी मौत

पाली। रास थाना क्षेत्र के ओडावास सरहद में खेत पर बनी डिग्गी में डूबने से मां और मासूम बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को डिग्गी से निकालकर रास सीएचसी केंद्र स्थित मोर्चरी में रखवाए। रास थाना पुलिस के अनुसार ओडावास सरहद में अमरपुरा निवासी प्रियांशी (6) व उसकी मां आरती (30) पत्नी भगवान राम की घर से कुछ दूर पानी से भरी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई।