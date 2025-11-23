Pali News: खेत में खेल रही 6 साल की बच्ची डिग्गी में डूबी, बचाने की कोशिश में मां की भी मौत

प्रियांशी और उसकी मां आरती। फोटो: पत्रिका
पाली। रास थाना क्षेत्र के ओडावास सरहद में खेत पर बनी डिग्गी में डूबने से मां और मासूम बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को डिग्गी से निकालकर रास सीएचसी केंद्र स्थित मोर्चरी में रखवाए। रास थाना पुलिस के अनुसार ओडावास सरहद में अमरपुरा निवासी प्रियांशी (6) व उसकी मां आरती (30) पत्नी भगवान राम की घर से कुछ दूर पानी से भरी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई।
पुलिस व ग्रामीणों ने बताया कि मां आरती पास के खेत में चारा काट रही थी, तभी उसकी पुत्री प्रियांशी खेलते-खेलते अचानक खेत से ओझल हो गई। बेटी को ढूंढने के लिए जब मां इधर-उधर दौड़ी, तो कुछ दूरी पर पानी से भरी डिग्गी में मासूम प्रियांशी दिखाई दी।
यह देख आरती बेटी को बचाने डिग्गी में उतर गई। इसी दौरान डूबने से मां व बेटी दोनों की मौत हो गई। इस सूचना पर आनन्दपुर कालू थाना क्षेत्र से उपनिरीक्षक दीपाराम मौके पर पहुंचे। लेकिन हल्का क्षेत्र रास थाना में होने पर आनन्दपुर कालू थाना पुलिस ने रास थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।
इस पर रास थाने कार्यवाहक थानाप्रभारी राजकुमार सैनी व एएसआइ रोहिताश कुमार मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतका मां व बेटी के शव डिग्गी से बाहर निकलवाकर रास सीएचसी स्थित मोर्चरी में रखवाया हैं। पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर रविवार को दोनों शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।
ओडावास सरहद स्थित खेत में काम करते समय मां व बेटी की पानी में डूबने से मौत हुई हैं। मृतका दोनों शवों को अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाए हैं। परिजनों की ओर से पुलिस को रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-राजकुमार सैनी, कार्यवाहक थानाप्रभारी, पुलिस थाना रास
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग