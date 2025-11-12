कौन थे ओम सिंह राठौड़, कैसे साधारण युवक बना आस्था का प्रतीक, क्या है बाइक का किस्सा ? डिप्टी सीएम और विधायक भाटी ने किया याद

Om Banna News: आज पुण्यतिथी के अवसर पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक रविन्द्र सिंह भाटी सहित कई नेताओं एवं लोगों ने ओम बन्ना को याद किया है, जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पाली-जोधपुर हाईवे पर स्थित चोटिला गाँव में ओम बन्ना का मंदिर, पूरी दुनिया में अपने तरह का इकलौता मामला है, जहाँ एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है और लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथी पर कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें ब्लड डोनेशन कैंप भी शामिल हैं।