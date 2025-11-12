Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

कौन थे ओम सिंह राठौड़, कैसे साधारण युवक बना आस्था का प्रतीक, क्या है बाइक का किस्सा ? डिप्टी सीएम और विधायक भाटी ने किया याद

OM Banna Real Story: पाली-जोधपुर हाईवे पर स्थित चोटिला गाँव में ओम बन्ना का मंदिर, पूरी दुनिया में अपने तरह का इकलौता मामला है, जहाँ एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है और लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Jayant Sharma

Nov 12, 2025

OM Banna Or Bullet Bike Pic

Om Banna News: आज पुण्यतिथी के अवसर पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक रविन्द्र सिंह भाटी सहित कई नेताओं एवं लोगों ने ओम बन्ना को याद किया है, जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पाली-जोधपुर हाईवे पर स्थित चोटिला गाँव में ओम बन्ना का मंदिर, पूरी दुनिया में अपने तरह का इकलौता मामला है, जहाँ एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है और लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथी पर कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें ब्लड डोनेशन कैंप भी शामिल हैं।

कौन थे ओम बन्ना, कैसे बन गए आस्था के प्रतीक

ओम सिंह राठौड़… जिन्हें प्यार से ओम बन्ना, कहा जाता था… पाली के रहने वाले एक साधारण राजपूत युवक थे। यह कहानी शुरू होती है 1988 में जब ओम बन्ना अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे और पाली शहर के पास चोटिला गाँव के नज़दीक एक दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी।

बाइक पूजा का अनोखा किस्सा

दुर्घटना के बाद पुलिस ने ओम बन्ना की बुलेट बाइक को थाने ले जाकर ज़ब्त कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे स्थानीय लोग आज भी दैवीय चमत्कार मानते हैं। बार.बार पुलिस स्टेशन से वह बाइक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती और हमेशा वापस उसी दुर्घटनास्थल पर पाई जाती थी।

कहा जाता है कि पुलिस ने इस घटना से परेशान होकर बाइक को मोटी चेन और तालों से भी बांधकर रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार बाइक थाने से गायब होकर ओम बन्ना के दुर्घटना स्थल पर खड़ी मिलती थी।

बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता

लगातार हो रहे इन चमत्कारों से लोगों की आस्था जागृत हुई और पुलिस ने अंततः उस बुलेट बाइक को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। यहीं पर ओम बन्ना का मंदिर बना, जिसे आज बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ओम बन्ना अपनी बुलेट बाइक के साथ, अब इस हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों की बुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। मंदिर बनने के बाद से इस स्थान पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने का दावा भी किया जाता है।

दूर.दराज से लोग दर्शन के लिए आते हैं और उनकी आरती, भजन आज राजस्थान के एक बड़े वर्ग में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। यह मंदिर न केवल एक युवक की कहानी कहता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक साधारण घटना आस्था और चमत्कार का प्रतीक बन सकती है।

ये भी पढ़ें

5 किलो से हुई थी शुरुआत, अब 25000 किलो अन्न से बन रहा प्रसाद, दो लाख लोगों को जिमाएंगे चार हजार वॉलंटियर्स
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / कौन थे ओम सिंह राठौड़, कैसे साधारण युवक बना आस्था का प्रतीक, क्या है बाइक का किस्सा ? डिप्टी सीएम और विधायक भाटी ने किया याद

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rape News: पहचान बदली, नशीली ड्रिंक पिलाकर किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सिरगेट से दागा, करना चाहता था धर्म परिवर्तन

pali rape news
पाली

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर… देखे लाइव वीडियो

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर... देखे लाइव वीडियो
खास खबर

Rajasthan : हर आहट पर मां चौंक जाती है, कहीं ललित तो नहीं…64 दिन बीते, अब भी है बेटे के लौटने की आस

Rajasthan Pali emotional story Mother gets startled at every sound wondering if it is Lalit Sen
पाली

Pali: गोमांस से जुड़ी पोस्ट पर पाली में हंगामा, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

pali news
पाली

राजस्थान में यहां 112KM के दायरे में बनेगा नया मार्ग, 5 गांवों को बाईपास-अंडरपास और इस रेलवे क्रॉसिंग पर मिलेगी ओवरब्रिज की सौगात

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.