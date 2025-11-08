5 किलो से हुई थी शुरुआत, अब 25000 किलो अन्न से बन रहा प्रसाद, दो लाख लोगों को जिमाएंगे चार हजार वॉलंटियर्स

समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को समारोह की शुरुआत प्रातः हनुमान जी महाराज के अभिषेक, चौला धारण और 56 भोग से होगी। महाआरती सुबह 11.30 बजे संत.महंतों द्वारा अन्नकूट भोग की महाआरती की जाएगी। भक्तों के लिए प्रसादी दोपहर 12.30 बजे शुरू होकर रात्रि 11 बजे तक चलती रहेगी। ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल चौबे की परंपरा के अनुसार सभी भक्त बिना किसी भेद.भाव के एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे। इस महाप्रसादी का भोग आसपास के 61 मंदिरों में भी भेजा जाएगा।