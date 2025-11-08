5 किलो से हुई थी शुरुआत, अब 25000 किलो अन्न से बन रहा प्रसाद, दो लाख लोगों को जिमाएंगे चार हजार वॉलंटियर्स

Khole Ke Hanuman Ji
Lakhhi Annakut Mahotsav At Khole Ke Hanuman Ji: जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान जी मंदिर में इस वर्ष का 65वां अन्नकूट महोत्सव 9 नवंबर को बड़े उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित होने जा रहा है। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति ;प्रन्यास द्वारा आयोजित यह धार्मिक समागम भक्तों की अटूट आस्था और सेवाभाव का प्रतीक है।
समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में अन्नकूट की यह परंपरा ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल जी चौबे ने वर्ष 1971 में मात्र 5 किलो अन्न के साथ शुरू की थी। वर्षों के दौरान भक्तों के सहयोग और आस्था से यह कार्यक्रम विशाल रूप ले चुका है। वर्ष 2025 में अन्नकूट प्रसादी का अनुमानित वजन 250 क्विंटल यानी 25000 किलो तक पहुँच गया है, जो इसकी व्यापकता को दर्शाता है।
इस साल अन्नकूट समारोह में 1.75 लाख से 2 लाख भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में 1.25 लाख भक्तों द्वारा अनुशासित ढंग से प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था।
प्रचार मंत्री द्वारका प्रसाद सोढ़ानी ने जानकारी दी कि छप्पन भोग और अन्नकूट प्रसादी बनाने का काम शनिवार रात से शुरू होकर रविवार देर रात तक चलेगा, जिसके लिए 41 भट्टियों पर दिन.रात कार्य होगा। प्रसादी वितरण के लिए 13 अलग.अलग खंड बनाए गए हैं, जिसमें चार हजार स्वयंसेवक और कार्यकर्ता अपनी सेवाएँ देंगे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ओमजी रावत ने बताया कि अन्नकूट प्रसादी में आठ प्रकार के व्यंजन शामिल होंगे। जिनमें मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गडमढ सब्जी, कढ़ी के साथ हलवा और भुजिए होंगे।
आकर्षण का केंद्र कई मनमोहक झांकियां भी होंगी। हनुमान जी को 30 किलो चांदी की पोशाक धारण कराई जाएगी। फल.सब्जी और छप्पन भोग की झांकी सजेगी। श्री आनन्देश्वर महादेव के लिए अन्न की झांकी, अन्नपूर्णा माता के मंदिर में विभिन्न व्यंजनों और अन्नकूट स्थल पर शिव परिवार की बर्फ की झांकी सजाने की तैयारी चल रही है।
समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को समारोह की शुरुआत प्रातः हनुमान जी महाराज के अभिषेक, चौला धारण और 56 भोग से होगी। महाआरती सुबह 11.30 बजे संत.महंतों द्वारा अन्नकूट भोग की महाआरती की जाएगी। भक्तों के लिए प्रसादी दोपहर 12.30 बजे शुरू होकर रात्रि 11 बजे तक चलती रहेगी। ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल चौबे की परंपरा के अनुसार सभी भक्त बिना किसी भेद.भाव के एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे। इस महाप्रसादी का भोग आसपास के 61 मंदिरों में भी भेजा जाएगा।
इस सेवाभाव के अवसर पर प्रसादी स्थल पर सवाई मानसिंह अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों की टीम के सहयोग से निशुल्क जाँच और दवा का वितरण भी किया जाएगा।
