पाली

Pali Bus Accident: प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही स्लीपर बस पलटी, मची चीख-पुकार… 13 यात्री घायल

प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही एक स्लीपर बस पाली जिले में टेवाली गांव के पास पलट गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, 13 यात्री घायल हुए हैं।

पाली

Kamal Mishra

Aug 30, 2025

Bus Accident in Pali
मवेशी को बचाने में पलटी बस (फोटो-पत्रिका)

पाली। गुड़ा एन्दला थाना क्षेत्र के टेवाली गांव के पास शनिवार तड़के एक बड़ी प्राइवेट बस मवेशी को बचाने के चक्कर में पलट गई। सड़क पर अचानक मवेशी आ गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

पुलिस के अनुसार, बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे और यह प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। सुबह करीब तीन बजे टेवाली गांव के नजदीक सड़क पर मवेशी बैठे हुए थे। चालक ने बस को मोड़कर टक्कर से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वाहन पलट गया। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। राहत की बात रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।

हादसे में घायल यात्रियों की पहचान इस प्रकार हुई-

  • जोधपुर कबीर नगर निवासी रोशन बानो (46) पत्नी अल्लानूर
  • फलौदी सिहड़ा निवासी किशनाराम (50) पुत्र भगवानराम सुथार
  • नीमच (मध्य प्रदेश) निवासी कन्हैयालाल (35) पुत्र औकारदास
  • उदयपुर खैरोद निवासी रतनी बाई (35) पत्नी उदयलाल रावत
  • जैसलमेर दरियानाथ की कॉलोनी निवासी अशवंत सिंह (19) पुत्र दलपत सिंह
  • उदयपुर बरवाड़ा निवासी राघवेन्द्र सिंह (39) पुत्र भगवानदीप सिंह चारण
  • बालेसर जिया बेरा निवासी भंवराराम (42) पुत्र लुणाराम दर्जी
  • पाली सोजत सिटी मंडला निवासी रामचंद्र (39) पुत्र चौथाराम सीरवी
  • बाड़मेर गुड़ा हीरा की ढाणी निवासी चेनाराम (27) पुत्र चुनाराम जाट
  • नीमच (मध्य प्रदेश) गणेशपुरा निवासी अजय (18) पुत्र मुन्नालाल बंजारा
  • उदयपुर निवासी खुशाल (60) पुत्र रामरथ,
  • भंवरलाल (32) पुत्र शंभूलाल
  • प्रियंक (27) पत्नी परमानंद

बांगड़ अस्पताल में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। बाद में क्रेन की मदद से बस को दुर्घटना स्थल से हटाया गया।

Pali / Pali Bus Accident: प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही स्लीपर बस पलटी, मची चीख-पुकार… 13 यात्री घायल

