Pali Bus Accident: प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही स्लीपर बस पलटी, मची चीख-पुकार… 13 यात्री घायल

पाली। गुड़ा एन्दला थाना क्षेत्र के टेवाली गांव के पास शनिवार तड़के एक बड़ी प्राइवेट बस मवेशी को बचाने के चक्कर में पलट गई। सड़क पर अचानक मवेशी आ गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।