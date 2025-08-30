Pali Bus Accident: प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही स्लीपर बस पलटी, मची चीख-पुकार… 13 यात्री घायल

पाली। गुड़ा एन्दला थाना क्षेत्र के टेवाली गांव के पास शनिवार तड़के एक बड़ी प्राइवेट बस मवेशी को बचाने के चक्कर में पलट गई। सड़क पर अचानक मवेशी आ गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।
पुलिस के अनुसार, बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे और यह प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। सुबह करीब तीन बजे टेवाली गांव के नजदीक सड़क पर मवेशी बैठे हुए थे। चालक ने बस को मोड़कर टक्कर से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वाहन पलट गया। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। राहत की बात रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।
बांगड़ अस्पताल में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। बाद में क्रेन की मदद से बस को दुर्घटना स्थल से हटाया गया।