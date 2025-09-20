Pali Crime: युवक ने बीवी और सास पर किया हमला, बेटी को भी नहीं छोड़ा, जानिए पूरा मामला

पाली जिले के खिंवाड़ा क्षेत्र के सिवास गांव में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पत्नी, चार वर्षीय बेटी और सास पर लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए। परिजन उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार जारी है। पत्नी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया।
सिवास गांव निवासी कानाराम पुत्र पोकरराम बावरी ने बताया कि उसकी बहन पिस्ता (28) का विवाह पांच साल पहले ब्यावर जिले के जैतारण क्षेत्र के लिलाम्बा गांव में हुआ था। पति से आए दिन विवाद और मारपीट के चलते परिजनों ने उसका तलाक करवा दिया।
करीब तीन माह पूर्व परिवार ने उसका पुनर्विवाह जिले के चिरपटिया गांव निवासी नरेश बावरी से करवा दिया, लेकिन नरेश भी उससे मारपीट करने लगा। इससे परेशान होकर पिस्ता अपनी चार वर्षीय बेटी पायल के साथ पीहर सिवास गांव आकर रहने लगी।
करीब 15 दिन पहले पिस्ता ने राजी-खुशी नरेश से तलाक ले लिया। शुक्रवार सुबह नरेश वहां पहुंचा और आते ही पिस्ता पर लकड़ी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई उसकी मां टीपू देवी (60) और बेटी पायल (4) भी चोटिल हो गईं।
हमले में तीनों के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायलों को परिजन पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर आए। चिकित्सकों ने तीनों को भर्ती कर उपचार शुरू किया। दोपहर में पिस्ता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।