Pali Crime: युवक ने बीवी और सास पर किया हमला, बेटी को भी नहीं छोड़ा, जानिए पूरा मामला

पाली जिले के खिंवाड़ा क्षेत्र के सिवास गांव में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पत्नी, चार वर्षीय बेटी और सास पर लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए। परिजन उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार जारी है। पत्नी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया।