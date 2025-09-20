Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Crime: युवक ने बीवी और सास पर किया हमला, बेटी को भी नहीं छोड़ा, जानिए पूरा मामला

पाली जिले में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पत्नी, चार वर्षीय बेटी और सास पर लकड़ी से हमला कर दिया। जानिए पूरा मामला-

पाली

Santosh Trivedi

Sep 20, 2025

pali crime

पाली जिले के खिंवाड़ा क्षेत्र के सिवास गांव में एक युवक ने अपनी तलाकशुदा पत्नी, चार वर्षीय बेटी और सास पर लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए। परिजन उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार जारी है। पत्नी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया।

सिवास गांव निवासी कानाराम पुत्र पोकरराम बावरी ने बताया कि उसकी बहन पिस्ता (28) का विवाह पांच साल पहले ब्यावर जिले के जैतारण क्षेत्र के लिलाम्बा गांव में हुआ था। पति से आए दिन विवाद और मारपीट के चलते परिजनों ने उसका तलाक करवा दिया।

करीब तीन माह पूर्व परिवार ने उसका पुनर्विवाह जिले के चिरपटिया गांव निवासी नरेश बावरी से करवा दिया, लेकिन नरेश भी उससे मारपीट करने लगा। इससे परेशान होकर पिस्ता अपनी चार वर्षीय बेटी पायल के साथ पीहर सिवास गांव आकर रहने लगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कॉलेज जा रही छात्रा पर प्रेमी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, गंभीर हालत में जयपुर रेफर
चूरू
knife attack in churu

करीब 15 दिन पहले पिस्ता ने राजी-खुशी नरेश से तलाक ले लिया। शुक्रवार सुबह नरेश वहां पहुंचा और आते ही पिस्ता पर लकड़ी से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई उसकी मां टीपू देवी (60) और बेटी पायल (4) भी चोटिल हो गईं।

हमले में तीनों के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायलों को परिजन पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर आए। चिकित्सकों ने तीनों को भर्ती कर उपचार शुरू किया। दोपहर में पिस्ता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार
जयपुर
Engineer arrested during peon exam

20 Sept 2025 04:09 pm

20 Sept 2025 04:06 pm

