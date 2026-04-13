पाली में सामूहिक आत्महत्या मामले में नया खुलासा, सुसाइड नोट में क्या लिखा था..अब आया सामने

सिटी सीओ मदनसिंह चौहान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। इसी क्रम में औद्योगिक थानाप्रभारी निरमा विश्नोई और उनकी टीम ने शनिवार को जोधपुर रोड स्थित आशापुरा टाउनशिप के मकान की दोबारा बारीकी से जांच की। इस दौरान घर में आधी भरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बरामद हुई। पहले मौके से सुसाइड नोट जब्त किया जा चुका है। अब इस बोतल को जांच के लिए जोधपुर एफएसएल भेजा है, ताकि स्पष्ट हो सके कि इसमें जहर मिलाया था या नहीं।