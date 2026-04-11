Pali Mass Suicide: घर को अपशकुनी मानता था नरपत, मां और 2 बेटों की मौत की गुत्थी उलझी; पुलिस के सामने कई सवाल

हालांकि पुलिस ने सैंपल लकर एफएसएल जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। रिश्तेदारों के अनुसार दोनों भाई अविवाहित थे। नरपत नायरा डिपो में कार्यरत था, लेकिन पिछले आठ महीनों से बीमार होने के कारण घर पर ही था। रघुवीर विवेकानंद सर्किल के पास एक मोबाइल दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नरपत ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मण और पड़ोसी सौरभ सारस्वत को अस्पताल चलने के लिए भी कहा था। इधर, पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है।