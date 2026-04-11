11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali Mass Suicide: घर को अपशकुनी मानता था नरपत, मां और 2 बेटों की मौत की गुत्थी उलझी; पुलिस के सामने कई सवाल

पाली सामूहिक सुसाइड: आशापुरा टाउनशिप में मां और दो बेटों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब भी उलझा हुआ है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Apr 11, 2026

Pali Suicide Case-1

जांच में जुटी पुलिस व मृतक मां व दो बेटे। फोटो: पत्रिका

Pali Mass Death Case: पाली। थाना क्षेत्र स्थित जोधपुर रोड की आशापुरा टाउनशिप में मां और दो बेटों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब भी उलझा हुआ है। शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तीनों शव परिजनों को सौंप दिए। शवों से तेज बदबू आने के कारण उन्हें सीधे मोर्चरी से पाली पंचायत समिति के सामने स्थित मुक्तिधाम घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया।

शहर के औद्योगिक नगर गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर के भीतर शांति देवी (65), उनके बेटे नरपत लाल (34) और रघुवीर (26) के शव फर्श पर पड़े मिले थे। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट और दो मोबाइल मिले, जिन्हें जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नरपत ने आत्महत्या से करीब 24 घंटे पहले मां और भाई को किसी वस्तु में विषाक्त मिलाकर दिया। इसके बाद उसने घर में ही सुसाइड नोट लिखा और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर तीनों के फोटो व दस्तावेज भेजे।

पुलिस के अनुसार नरपत ने विषाक्त पीकर फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन रस्सी टूटने से वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर मां और रघुवीर शव दो दिन पुराने होने के कारण पूरी तरह काले पड़ चुके थे और उनसे बदबू आ रही थी, जबकि नरपत के शव से बदबू नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम के दौरान नरपत के गले में फंदे के निशान मिले, जबकि शांति देवी और रघुवीर के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले बताए।

रिपोर्ट आने के बाद ही होगा मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा

हालांकि पुलिस ने सैंपल लकर एफएसएल जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। रिश्तेदारों के अनुसार दोनों भाई अविवाहित थे। नरपत नायरा डिपो में कार्यरत था, लेकिन पिछले आठ महीनों से बीमार होने के कारण घर पर ही था। रघुवीर विवेकानंद सर्किल के पास एक मोबाइल दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नरपत ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मण और पड़ोसी सौरभ सारस्वत को अस्पताल चलने के लिए भी कहा था। इधर, पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है।

सुसाइड नोट में सामूहिक आत्महत्या का जिक्र

सीओ सिटी मदनसिंह चौहान के अनुसार मौके से मिले सुसाइड नोट में नरपत की ओर से लिखे जाने का अनुमान है। इसमें मां को कैंसर, खुद को गंभीर बीमारी की आशंका और छोटे भाई की मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा है कि भविष्य की चिंता के चलते तीनों ने सामूहिक आत्महत्या का निर्णय किया।

घर को अपशकुनी मानता था नरपत

रिश्तेदारों ने बताया कि एक महीने पहले नरपत उनके पास आया था। बोला कि शरीर पर गांठें हो रही है और दिल में भी छेद बताया। ऐसे में परेशान हूं। घर 2024 में लिया था। इसके 7 दिन बाद ही पिता की हार्टअटैक से मौत हो गई। मां भी बीमार रहने लगी थी।

सुसाइड वाले दिन 3 लोगों को घर बुलाया था

पुलिस की जांच में सामने आया कि नरपत ने सुसाइड वाले दिन 8 अप्रैल को अपने मौसेरे भाई लक्ष्मण और चचेरे भाई राजेश और पड़ोसी सौरभ को घर पर शाम को बुलाया था। सभी से ये भी कहा था कि फोन नहीं लगेगा दरवाजा खटखटाना।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बंद मकान में मिले मां और दो बेटों के शव, घर से आ रही थी बदबू, सुसाइड नोट मिला
पाली
Dead Bodies Found

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Mass Suicide: घर को अपशकुनी मानता था नरपत, मां और 2 बेटों की मौत की गुत्थी उलझी; पुलिस के सामने कई सवाल

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: एक साथ पूरे परिवार की उठी अर्थी… पुलिस ने बेटी के हाथ में दिए मां के गहने, घर उजड़ने के बाद बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

Pali Family Suicide
पाली

बेमौसम बारिश: रेगिस्तान की शान केर-सांगरी पर मौसम की मार, कई देशों में होता है निर्यात

ker sangari
पाली

Rajasthan: बंद मकान में मिले मां और दो बेटों के शव, घर से आ रही थी बदबू, सुसाइड नोट मिला

Dead Bodies Found
पाली

Rajasthan : परिवार के टूटे सपने, छात्र की करंट से दर्दनाक मौत, 10वीं बोर्ड में किया था टॉप, गिफ्ट में मिली थी कार

student death electric shock
पाली

US Israel-Iran War: डामर, फ्यूल और प्लास्टिक की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, पाली में कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर

Impact of US Israel-Iran War, Impact of US Israel-Iran War in Pali, Impact of US Israel-Iran War in Rajasthan, Pali textile industry, Sojat henna export, Rajasthan handicrafts, textile raw material, color chemicals shortage, road construction cost, fuel price hike, local industry crisis, Sojat henna market, Rajasthan export slowdown, Pali small scale units, industrial supply chain, packaging material cost, handicraft exports, textile production halt
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.