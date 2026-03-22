Pali News: विधायक का पाली में नया ठिकाना, आसान होगी पहुंच, बता सकेंगे परेशानी

इस सेवा केन्द्र में विधायक के बैठने के लिए अलग कक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही आमजन की सुविधा के लिए एक बड़ा हॉल भी तैयार किया गया है, जहां लोग बैठकर विधायक से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। केन्द्र पर विधायक के अलावा उनकी ओर से नियुक्त एक प्रतिनिधि भी मौजूद रहेगा, जो आमजन की समस्याओं को सुनेगा और संबंधित विभागों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।