पाली और रोहट के 9 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे ‘आदर्श’, बच्चों और महिलाओं को मिलेंगी कई सुविधाएं



सवाईपुरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर हो चुका है। उस भवन को गिराकर नया बनाया जाएगा। अन्य भवनों की मरम्मत की जाएगी। उनका रंग-रोगन करने के साथ दीवारों पर बाला पेंटिंग बनाई जाएगी। जमीन की उपलब्धता के आधार पर चार दीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा। केन्द्रों पर बच्चों के खेलने के लिए फिसल पट्टी, झूले आदि लगाएंगे। केंद्र परिसर में जगह होने पर चिल्ड्रन पार्क विकसित किया जाएगा।