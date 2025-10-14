पाली और रोहट के 9 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे ‘आदर्श’, बच्चों और महिलाओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

Anganwadi centres (Photo-AI)
पाली: पाली और रोहट पंचायत समितियों के नौ आंगनबाड़ी केंद्रों का रूप जल्द बदलने वाला है। इन केंद्रों पर आने के लिए बच्चे उत्सुक रहेंगे। इन केंद्रों पर बच्चों के लिए खेलने से लेकर अन्य सभी सुविधाएं होंगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक कंपनी से एमओयू किया है। जो केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी में तब्दील करेगी।
बता दें कि कंपनी तीन साल तक इन केंद्रों का रखरखाव भी करेगी। पाली और रोहट पंचायत समिति के सरकारी आंगनबाड़ी भवनों का रूप बदला जा रहा है। चोटिला गांव के प्रथम और द्वितीय, सवाईपुरा, भांडाई, धर्मधारी, धनासनी, मुकनपुरा, बीठु गांव के प्रथम व द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्र को संवारा जाना है।
स्वच्छ व आकर्षक परिसर होगा, जिसमें रंगीन दीवारें, फर्श, साफ-सफाई, पेंटिंग्स व शैक्षिक चित्र होंगे। बच्चों के लिए पेयजल, शौचालय की सुविधा, बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को पौष्टिक आहार एवं पूरक पोषण सामग्री, खेल-खेल में सीखने के लिए खिलौने, चार्ट, ब्लॉक, चित्र-पुस्तकें, केन्द्र परिसर में पौधे, फूल, बच्चों के बैठने के लिए छोटी कुर्सियां, टेबल, फर्श पर चटाइयां आदि सहित अन्य कई सुविधाएं होंगी।
सवाईपुरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर हो चुका है। उस भवन को गिराकर नया बनाया जाएगा। अन्य भवनों की मरम्मत की जाएगी। उनका रंग-रोगन करने के साथ दीवारों पर बाला पेंटिंग बनाई जाएगी। जमीन की उपलब्धता के आधार पर चार दीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा। केन्द्रों पर बच्चों के खेलने के लिए फिसल पट्टी, झूले आदि लगाएंगे। केंद्र परिसर में जगह होने पर चिल्ड्रन पार्क विकसित किया जाएगा।
पाली और रोहट पंचायत समिति के नौ आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श बनाने के लिए एमओयू किया है। उन केन्द्रों में जरूरत होने पर चार दीवारी बनाने के साथ पेंटिंग करवाएंगे। वहां बच्चों को सभी सुविधाएं देंगे।
-राजेश कुमार, उप निदेशक, महिला एंव बाल विकास विभाग, पाली
