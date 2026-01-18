18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali News: ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर कुरकुरे से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

ब्यावर-पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाइपास पर सांडेराव के निकट एक कंटेनर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कंटेनर के केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जलते कंटेनर को हाइवे से हटाकर कोसेलाव बाइपास पुलिया के नीचे खड़ा कर दिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Jan 18, 2026

Pali News Massive Fire Breaks Out

Pali Massive Fire Breaks Out (Patrika Photo)

सांडेराव (पाली): ब्यावर-पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाइपास पर सांडेराव के समीप शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीकानेर से मुंबई की ओर जा रहा कुरकुरे से भरा एक कंटेनर अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चपेट में आ गया। सबसे पहले कंटेनर के केबिन में चिंगारी उठी और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

घटना के समय कंटेनर हाइवे पर दौड़ रहा था, लेकिन चालक नागौर निवासी सुमेरगिरी ने सूझबूझ दिखाते हुए जलते वाहन को तुरंत मुख्य मार्ग से हटाकर कोसेलाव बाइपास पुलिया के नीचे सर्विस लाइन पर खड़ा कर दिया। चालक की तत्परता के चलते हाइवे पर चल रहे अन्य वाहनों को खतरे से बचा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। इसके बाद आग ने पीछे रखे कुरकुरे के कार्टूनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कंटेनर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना सीआई श्यामराज सिंह चारण के निर्देश पर एएसआई किशन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया।

आग पर काबू पाने के लिए रानी और फालना से दमकल की गाड़ियां मंगवाई गईं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक कंटेनर का केबिन और पीछे का हिस्सा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका था। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में हाइवे पर दौड़ती कार से टकराया ऊंट, छत तोड़कर गाड़ी में घुसा, चालक की मौत
भीलवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 10:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर कुरकुरे से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू, बैलेट पेपर की वापसी, जानिए गुलाबी-सफेद रंग का खेल

Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Pali News, Rajasthan News, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

Bharatmala Project, Bharatmala Project in Pali, Bharatmala Project in Jodhpur, Bharatmala Project in Jaipur, Bharatmala Project in Kishangarh, Bharatmala Project in Ajmer, Pali News, Rajasthan News, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट इन पाली, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जोधपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जयपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन किशनगढ़, भारतमाला प्रोजेक्ट इन अजमेर, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

रिश्तों का कत्ल; बहनोई ने की साले की चाकू मारकर हत्या, खुद लेकर पहुंचा अस्पताल

पाली

शहादत को सलाम: गोलियां लगने के बाद भी 3 आतंकियों को किया था ढेर, साथियों की बचाई थी जान, जानें शहीद भंवर सिंह की दास्तां

martyr Bhawar Singh Rathore
पाली

Pali: खुशियां मातम में बदलीं, माता-पिता गलियों में मासूम तमन्ना को तलाशते रहे, घर में ही मिली बेटी की लाश

girl death, girl death in pali, death due to drowning, girl death due to drowning, pali news, rajasthan news, बच्ची की मौत, पाली में बच्ची की मौत, डूबने से मौत, डूबने से बच्ची की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.