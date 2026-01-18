Pali News: ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर कुरकुरे से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Pali Massive Fire Breaks Out (Patrika Photo)
सांडेराव (पाली): ब्यावर-पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाइपास पर सांडेराव के समीप शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीकानेर से मुंबई की ओर जा रहा कुरकुरे से भरा एक कंटेनर अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चपेट में आ गया। सबसे पहले कंटेनर के केबिन में चिंगारी उठी और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
घटना के समय कंटेनर हाइवे पर दौड़ रहा था, लेकिन चालक नागौर निवासी सुमेरगिरी ने सूझबूझ दिखाते हुए जलते वाहन को तुरंत मुख्य मार्ग से हटाकर कोसेलाव बाइपास पुलिया के नीचे सर्विस लाइन पर खड़ा कर दिया। चालक की तत्परता के चलते हाइवे पर चल रहे अन्य वाहनों को खतरे से बचा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।
आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। इसके बाद आग ने पीछे रखे कुरकुरे के कार्टूनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कंटेनर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना सीआई श्यामराज सिंह चारण के निर्देश पर एएसआई किशन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया।
आग पर काबू पाने के लिए रानी और फालना से दमकल की गाड़ियां मंगवाई गईं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक कंटेनर का केबिन और पीछे का हिस्सा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका था। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
