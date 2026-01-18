Pali News: ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर कुरकुरे से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। इसके बाद आग ने पीछे रखे कुरकुरे के कार्टूनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कंटेनर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना सीआई श्यामराज सिंह चारण के निर्देश पर एएसआई किशन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया।