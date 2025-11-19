Pali News: बकरियां चराते शख्स पर अचानक मधुमक्खियाें का हमला, अस्पताल में भर्ती

पाली जिले के गुडा एंदला थाना क्षेत्र के हाथलाई गांव के गाेचर में बकरियां चराते एक बुजुर्ग पशुपालक पर मधुमक्खियाें ने हमला कर दिया। परिजन उसे पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसके शरीर से मधुमक्खियाें के डंक बाहर निकाले।