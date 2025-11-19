Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali News: बकरियां चराते शख्स पर अचानक मधुमक्खियाें का हमला, अस्पताल में भर्ती

Pali News राजस्थान के पाली जिले में बकरियां चराते समय एक पशुपालक पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Santosh Trivedi

Nov 19, 2025

pali bee attack

पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में घायल बुजुर्ग का उपचार करती चिकित्सक। Photo- Patrika

पाली जिले के गुडा एंदला थाना क्षेत्र के हाथलाई गांव के गाेचर में बकरियां चराते एक बुजुर्ग पशुपालक पर मधुमक्खियाें ने हमला कर दिया। परिजन उसे पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसके शरीर से मधुमक्खियाें के डंक बाहर निकाले।

जानकारी के अनुसार हाथलाई गांव निवासी राजूराम देवासी ने बताया कि बुधवार सुबह उसके पिता घणाराम (70) पोमाराम देवासी गांव की गोचर में बकरियां चरा रहे थे। जहां साफ-सफाई के लिए जेसीबी से झाड़ियां काटने का काम चल रहा था।

इस दौरान एक झाड़ी से मधुमक्खियों का छत्ता गिर गया और मधुमक्खियाें ने घणाराम पर हमला कर दिया। उसके चेहरे, हाथ-पैर पर मधुमक्खियाें ने डंक मार दिए।

परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत हाईवे की एम्बुलेंस से उसे पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनके शरीर पर लगे मधुमक्खियों के डंक को बाहर निकाला। फिलहाल उनका अस्पताल में उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्यौतने पहुंची बहन, देखने पूरा गांव उमड़ा  
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 05:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: बकरियां चराते शख्स पर अचानक मधुमक्खियाें का हमला, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali: 4 मासूम बच्चे अब कभी नहीं देख पाएंगे मां का चेहरा, अस्पताल में बिलखती रही बड़ी बेटी, पिता हुए बेसुध

pali news
पाली

Rajasthan: वैन में धमाके के साथ फटे 2 गैस सिलेंडर, इलाके में मची दहशत, जलकर राख हुई गाड़ी

Cylinder blast
पाली

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mini bus-bike accident in Pali
पाली

Sojat Fire: सुबह साले की शादी में जाना था, रात को ही जिंदा जल गया जीजा, पीहर में पत्नी के पास पहुंची खबर तो मच गया कोहराम

पाली

Pali News: बांडी नदी में 50 साल से बह रहा जहर, खेत हुए सूने, किसानों की चीखें भी फाइलों में क़ैद

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.