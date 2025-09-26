Pali News : सोजत पुलिस का शिकंजा : कार से 145 किलो डोडा पोस्त व अफीम बरामद, तस्कर फरार

पुलिस उपअधीक्षकजेठुसिंहकरनोत के निर्देशन व सीआई देवेंद्रसिंह की अगुवाई में गुरुवार रात मुखबिर की इत्तला पर लुंडावास ग्राम में नाकाबंदी के दौरान सब इंस्पेक्टर घेवरराम डांगी मय पुलिस जाप्ता तेजी से जा रही एक कार का पीछा किया। इस पर स्टेट हाइवें से लुंडावास ग्राम की तरफ कार असंतुलित होकर खाई में पलट गई और आरोपी वाहन छोड़ जंगल की तरफ भाग छूटे। पुलिस ने कार की तलाशी ली। जिस पर उसमें अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे एक सौ पैंतालीस किलो दो सौ ग्राम डोडा पोस्त व दो किलो आठ सौ दस ग्राम अवैध अफीम व कार जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।