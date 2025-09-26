Pali News : सोजत पुलिस का शिकंजा : कार से 145 किलो डोडा पोस्त व अफीम बरामद, तस्कर फरार

पाली जिले में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत सोजत पुलिस ने थाना क्षेत्र के लुंडावास ग्राम में गुजरी रात एक कार में अवैध रूप से ले जाए जा रहे एक सौ पैंतालीस किलो दो सौ ग्राम डोडा पोस्त व दो किलो आठ सौ दस ग्राम अफीम से भरे कट्टे जब्त कर दो आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से आरोपी झाडिय़ों में वाहन छोड़ मौके से भाग गए।
पुलिस उपअधीक्षकजेठुसिंहकरनोत के निर्देशन व सीआई देवेंद्रसिंह की अगुवाई में गुरुवार रात मुखबिर की इत्तला पर लुंडावास ग्राम में नाकाबंदी के दौरान सब इंस्पेक्टर घेवरराम डांगी मय पुलिस जाप्ता तेजी से जा रही एक कार का पीछा किया। इस पर स्टेट हाइवें से लुंडावास ग्राम की तरफ कार असंतुलित होकर खाई में पलट गई और आरोपी वाहन छोड़ जंगल की तरफ भाग छूटे। पुलिस ने कार की तलाशी ली। जिस पर उसमें अवैध रूप से परिवहन कर ले जाए जा रहे एक सौ पैंतालीस किलो दो सौ ग्राम डोडा पोस्त व दो किलो आठ सौ दस ग्राम अवैध अफीम व कार जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।
इस प्रकरण की जांच सोजत थानाप्रभारी देवेंद्रसिंह राठौड़ कर रहे है। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर डांगी, सत्यनारायण, नंदलाल, वीरमराम, रामेश्वर, सत्यनारायण शामिल थे। सोजत पुलिस ने तस्करों पर लगाम कसते हुए एक माह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है।