पाली के पूरणेश्वरधाम में गूंजी श्रीमद्भागवत की महिमा, स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने बताया जीवन का मार्ग

आयोजन में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी शामिल हुए। उन्होंने संतों के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संतों ने सदैव समाज को दिया है, उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं। जैसे वृक्ष अपने फल और बीज स्वयं नहीं खाता, उसी प्रकार संतों का जीवन भी त्याग और सेवा के लिए होता है। कोठारी ने कहा, वर्तमान समय में स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज द्वारा 48 संस्थानों में गीता ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।