Petrol-Diesel Price: बंगाल चुनाव के बाद क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका को अपने एयरबेस के उपयोग की अनुमति दी थी। इस पर हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं हैं। इस बयान पर उनसे माफी मांगने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ने के लिए एयरबेस उपलब्ध कराया था। यदि पाकिस्तान माफी मांगने को कहता तो अलग बात होती, लेकिन हमारे ही देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने माफी मांगने की बात कही।