पाली

Rajasthan: मवेशी को बचाने के चक्कर में मोड़ पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार, 13 यात्री घायल

पुलिस ने बताया कि 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी निजी बस प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। इस दौरान पाली जिले के टेवाली गांव के निकट सड़क के बीच बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

पाली

Rakesh Mishra

Aug 31, 2025

Private bus overturned in Pali
निजी बस को हटाती क्रेन। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली जिले में गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के टेवाली गांव के निकट हाईवे के बीच मवेशी को बचाने के चक्कर में एक एसी निजी बस पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। उन्हें 108 एबुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया।

जैसलमेर जा रही थी बस

पुलिस ने बताया कि 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी निजी बस प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। इस दौरान पाली जिले के टेवाली गांव के निकट सड़क के बीच बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मचने लगी। सूचना पर काफी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने 108 एबुलेंस की सहायता से घायलों को बांगड़ अस्पताल रवाना किया। जहां सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई।

हादसे में ये हुए घायल

  • पाली जिले के सोजत सिटी क्षेत्र के मंडला निवासी रामचंद्र (39) पुत्र चौथाराम सीरवी।
  • जोधपुर के कबीर नगर निवासी रोशन बानो (46) पत्नी अल्लानूर।
  • फलोदी के सिहड़ा निवासी किशनाराम (50) पुत्र भगवानराम सुथार।
  • उदयपुर के खैरोद निवासी रतनी बाई (35) पत्नी उदयलाल रावत्र।
  • जैसलमेर के दरियानाथ की कॉलोनी निवासी यशवंत सिंह (19) पुत्र दलपत सिंह।
  • उदयपुर के बरवाड़ा निवासी राघवेन्द्र सिंह (39) पुत्र भगवानदीप सिंह चारण।
  • बालेसर जिया बेरा निवासी भंवराराम (42) पुत्र लुणाराम दर्जी।
  • बाड़मेर जिले के गुड़ा हीरा की ढाणी निवासी चेनाराम (27) पुत्र चुनाराम जाट।
  • मध्य प्रदेश के नीमच निवासी कन्हैयालाल (35) पुत्र औकारदास।
  • मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र के गणेशपुरा निवासी अजय (18) पुत्र मुन्नालाल बंजारा।
  • उदयपुर के खुशाल (60) पुत्र रामरथ।
  • भंवरलाल (32) पुत्र शंभूलाल।
  • प्रियंक (27) पत्नी परमानंद।

ग्रामीण बोले - मोड़ के कारण होते हैं हादसे

ग्रामीणों ने बताया कि पाली-उदयपुर मेगा हाइवे स्थित टेवाली गांव के निकट मोड़ है। जहां पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके है। शनिवार भी इस मोड़ पर निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

Published on:

31 Aug 2025 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: मवेशी को बचाने के चक्कर में मोड़ पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार, 13 यात्री घायल

