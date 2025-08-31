Rajasthan: मवेशी को बचाने के चक्कर में मोड़ पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार, 13 यात्री घायल

राजस्थान के पाली जिले में गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के टेवाली गांव के निकट हाईवे के बीच मवेशी को बचाने के चक्कर में एक एसी निजी बस पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। उन्हें 108 एबुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया।
पुलिस ने बताया कि 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी निजी बस प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही थी। इस दौरान पाली जिले के टेवाली गांव के निकट सड़क के बीच बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मचने लगी। सूचना पर काफी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने 108 एबुलेंस की सहायता से घायलों को बांगड़ अस्पताल रवाना किया। जहां सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई।
ग्रामीणों ने बताया कि पाली-उदयपुर मेगा हाइवे स्थित टेवाली गांव के निकट मोड़ है। जहां पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके है। शनिवार भी इस मोड़ पर निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।