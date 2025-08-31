Rajasthan: मवेशी को बचाने के चक्कर में मोड़ पर पलटी निजी बस, मची चीख-पुकार, 13 यात्री घायल

हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मचने लगी। सूचना पर काफी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने 108 एबुलेंस की सहायता से घायलों को बांगड़ अस्पताल रवाना किया। जहां सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई।