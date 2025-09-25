पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , बताया- कब बदलेगी पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर?

इधर, लोगों की मांग है कि पाली से दिल्ली व जयपुर के लिए रात्रिकालीन ट्रेन जरूरी है। इसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ट्रेन को लेकर लगातार घोषणा के बावजूद अभी तक रेलगाड़ी शुरू नहीं की है। जयपुर दिल्ली की रात्रिकालीन ट्रेन नहीं होने के कारण व्यापार के लिए बस से आना-जाना पड़ता है। जयपुर के लिए भी सीधे रात में ट्रेन नहीं है। इससे परेशानी होती है।