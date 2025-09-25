Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , बताया- कब बदलेगी पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर?

Ashwini Vaishnaw Rajasthan Tour: प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली का दौरा किया और पाली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की घोषणा की।

पाली

Anil Prajapat

Sep 25, 2025

railway-minister-ashwini-vaishnaw
पाली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव। फोटो: पत्रिका

Pali News: पाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के दौरे पर आए। रेल मंत्री सुबह 5:45 बजे दिल्ली से पाली पहुंचे। रेल मंत्री ने पाली रेलवे स्टेशन पर बनने वाले नए प्लेटफार्म के चित्रों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके बाद वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए।

से राजस्थान को 1.22 लाख करोड़ की सौगात देंगे। पीएम 42 हजार करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र की आधार शिला रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से कराए गए 30, 339 करोड़ रु. के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।

रेल मंत्री पाली के हेमावास गांव में चूड़ी पर नगीने लगाने, खेतावास में मिट्टी से कुल्हड़ बनाने और वृद्ध आश्रम में सिलाई मशीन सीखने वाली महिलाओं से रूबरू होंगे। इसके बाद वे सुबह 11.45 बजे पाली से जोधपुर के लिए रवाना होंगे।

3 महीने में शुरू होगा रेलवे स्टेशन का काम

पाली दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पाली रेलवे स्टेशन का कार्य आगामी 3 महीना में शुरू हो जाएगा। पाली की आधी जनता जो रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन के दो गेट बनाए जाएंगे। जिससे शहर वासियों को अधिक सुविधा मिले।

पाली के लिए ट्रेन जरूरी

इधर, लोगों की मांग है कि पाली से दिल्ली व जयपुर के लिए रात्रिकालीन ट्रेन जरूरी है। इसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ट्रेन को लेकर लगातार घोषणा के बावजूद अभी तक रेलगाड़ी शुरू नहीं की है। जयपुर दिल्ली की रात्रिकालीन ट्रेन नहीं होने के कारण व्यापार के लिए बस से आना-जाना पड़ता है। जयपुर के लिए भी सीधे रात में ट्रेन नहीं है। इससे परेशानी होती है।

ये भी पढ़ें

बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत का आज इंतजार खत्म होगा; पीएम मोदी बांसवाड़ा से दिखाएंगे हरी झंडी… ₹1125 में पूरा होगा सफर
बीकानेर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , बताया- कब बदलेगी पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.