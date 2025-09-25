पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , बताया- कब बदलेगी पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर?

Pali News: पाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के दौरे पर आए। रेल मंत्री सुबह 5:45 बजे दिल्ली से पाली पहुंचे। रेल मंत्री ने पाली रेलवे स्टेशन पर बनने वाले नए प्लेटफार्म के चित्रों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके बाद वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए।
से राजस्थान को 1.22 लाख करोड़ की सौगात देंगे। पीएम 42 हजार करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र की आधार शिला रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से कराए गए 30, 339 करोड़ रु. के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।
रेल मंत्री पाली के हेमावास गांव में चूड़ी पर नगीने लगाने, खेतावास में मिट्टी से कुल्हड़ बनाने और वृद्ध आश्रम में सिलाई मशीन सीखने वाली महिलाओं से रूबरू होंगे। इसके बाद वे सुबह 11.45 बजे पाली से जोधपुर के लिए रवाना होंगे।
पाली दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पाली रेलवे स्टेशन का कार्य आगामी 3 महीना में शुरू हो जाएगा। पाली की आधी जनता जो रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन के दो गेट बनाए जाएंगे। जिससे शहर वासियों को अधिक सुविधा मिले।
इधर, लोगों की मांग है कि पाली से दिल्ली व जयपुर के लिए रात्रिकालीन ट्रेन जरूरी है। इसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ट्रेन को लेकर लगातार घोषणा के बावजूद अभी तक रेलगाड़ी शुरू नहीं की है। जयपुर दिल्ली की रात्रिकालीन ट्रेन नहीं होने के कारण व्यापार के लिए बस से आना-जाना पड़ता है। जयपुर के लिए भी सीधे रात में ट्रेन नहीं है। इससे परेशानी होती है।