Rajasthan Crime : राजस्थान में अवैध शराब का संगठित नेटवर्क कैसे टूटेगा? सरगना दे रहे पुलिस को चकमा

जांच एजेंसियों के अनुसार तस्कर ड्राइवरों को केवल सफर तय करने के लिए रखते हैं। शराब भरने और खाली करने का काम बिचौलिए करते हैं। इस कारण चालक सप्लायर से सीधे नहीं मिलते, जिससे चेन टूट नहीं पाती। पंजाब-हरियाणा निर्मित शराब पश्चिमी राजस्थान के रास्ते गुजरात भेजी जा रही है, जहां प्रतिबंध के कारण इसका बड़ा अवैध बाजार है। सिरोही पुलिस इस वर्ष अब तक पौने चार करोड़ की शराब जब्त कर चुकी है। लगातार दबिशों के बावजूद तस्करों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।