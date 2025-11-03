राजस्थान: मनरेगा में फर्जीवाड़ा, एक दिन में 81 और 8 दिन में 120 श्रमिकों की मौत; जांच में बड़ा खुलासा



ग्राम पंचायत कीरवा में रोजगार गारंटी योजना के तहत 1728 श्रमिकों के जॉब कार्ड की जांच में सामने आया कि 1000 श्रमिकों का पंजीयन किया था। इनमें से 81 श्रमिक 14 मई 2020 को मृत बताए है। अन्य मामलों में व्यक्ति को दूसरे फैमिली में स्थानांतरित करना बताया। वहां सत्यापन के बाद भी डुप्लीकेट नाम भी मिले।