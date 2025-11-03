Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

राजस्थान: मनरेगा में फर्जीवाड़ा, एक दिन में 81 और 8 दिन में 120 श्रमिकों की मौत; जांच में बड़ा खुलासा

MNREGA Scam: पाली जिले के कीरवा गांव में एक ही दिन में 81 और डिंगाई गांव में 99 श्रमिकों की मौत कागजों पर दर्ज की गई, जबकि कोई आपदा नहीं हुई। जांच में फर्जी नामों से भुगतान का खुलासा हुआ है। जिला लोकपाल ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। पढ़ें राजीव दवे की रिपोर्ट...

2 min read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

Rajasthan MNREGA scam in Pali

MNREGA scam in Pali (Patrika Photo)

MNREGA News : पाली: मनरेगा में नियोजित फर्जी श्रमिकों के नाम चढ़ाने और उन्हें फिर कागजों में मृत्यु दर्ज करने का खेल सामने आया है। पाली के राजस्व गांव कीरवा में 14 मई 2020 को मनरेगा पोर्टल पर एक ही दिन 81 श्रमिकों की मौत होना बताया है।


ऐसा ही डिंगाई राजस्व गांव में भी हुआ। वहां 2 मार्च 2023 को 99 मनरेगा श्रमिकों की मौत होना बताया। इस गांव में महज 8 दिन 23 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक 120 श्रमिकों की मृत्यु होना दर्शाया है।


खास बात यह है कि इन गांवों में इतनी बड़ी त्रासदी होने का पता जिले में किसी को नहीं लगा। वहां कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी भी नहीं आई। इसके बावजूद मनरेगा पोर्टल पर काफी संख्या में मरने वाले श्रमिकों की संख्या दर्ज है।


इसकी पोल तब खुली, जब जिला लोकपाल ने जांच की। उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को जिला कलक्टर को लिखिल में सूचना देकर दोषी ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है।


सत्यापन के बाद भी दूसरे नाम मिले


ग्राम पंचायत कीरवा में रोजगार गारंटी योजना के तहत 1728 श्रमिकों के जॉब कार्ड की जांच में सामने आया कि 1000 श्रमिकों का पंजीयन किया था। इनमें से 81 श्रमिक 14 मई 2020 को मृत बताए है। अन्य मामलों में व्यक्ति को दूसरे फैमिली में स्थानांतरित करना बताया। वहां सत्यापन के बाद भी डुप्लीकेट नाम भी मिले।


इन गांवों में एक दिन में श्रमिकों की मौत


-जाणुंदा गांव 5 जनवरी को 2020 को 36 मौत
-कीरवा गांव में 14 मई 2020 को 81 मौत
-डिंगाई गांव में 2 मार्च 2023 को 99 मौत
-डिंगाई गांव में 23 फरवरी 2023 को 10 मौत
-डिंगाई गांव में 26 फरवरी 2023 में 11 मौत
-डिंगाई गांव में 19 दिसंबर 2022 को 8 मौत


अन्य गांवों में भी गड़बड़ी


एक ही दिन में 81 और 99 श्रमिक एक ही राजस्व गांव में कैसे मर सकते हैं? ऐसा तो केवल प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय हो सकता है। इसी तरह का गडबड़झाला जिले के अन्य गांवों में भी हुआ है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
-चैन सिंह पंवार, जिला लोकपाल (मनरेगा), जिला परिषद, पाली


जांच करवाता हूं…


मनरेगा में मृतक श्रमिकों के नाम एक या डेढ़ साल बाद कोई अभियान चलाकर हटाए गए होंगे। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक दिन में श्रमिकों को मृत बताकर नाम हटाने के बारे में पता करवाता हूं।
-मुकेश चौधरी, सीईओ, जिला परिषद, पाली

ये भी पढ़ें

पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किए वार, आंख में मिर्ची डालकर घसीटा
भीलवाड़ा
Bhilwara Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 03:33 pm

Published on:

03 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / राजस्थान: मनरेगा में फर्जीवाड़ा, एक दिन में 81 और 8 दिन में 120 श्रमिकों की मौत; जांच में बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Crime: नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा

pali crime news
पाली

Pali: 3 महीने पहले पिता की मौत, अब बड़े बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

suicide in Pali
पाली

Pali: एक साथ बुझ गए घर के दो चिराग… मुखाग्नि देने में पिता के कांपे हाथ, एक ही चिता पर दोनों बेटों का हुआ अंतिम संस्कार

Pali Brother Death
पाली

Pali: पति-पत्नी का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, 14 साल की बेटी हॉस्पिटल में भर्ती, भाई ने नहीं दी माता-पिता के मौत की खबर

पाली

राजस्थान: दूध गर्म करते वक्त करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत, एक की 6 माह पहले हुई थी शादी

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.