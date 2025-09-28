Rajasthan Crime: पति-बच्चे गए थे बाहर, घर में आ धमका सोशल मीडिया वाला दोस्त, प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार

Pali Crime: (देसूरी): देसूरी पुलिस थाने में 25 सितंबर को एक महिला ने अपने मुंह बोले भाई पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि अहमदाबाद निवासी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला से दोस्ती की और खुद को उसका भाई बताकर रिश्ते मजबूत किए।