Rajasthan Crime: पति-बच्चे गए थे बाहर, घर में आ धमका सोशल मीडिया वाला दोस्त, प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार

प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार
Pali Crime: (देसूरी): देसूरी पुलिस थाने में 25 सितंबर को एक महिला ने अपने मुंह बोले भाई पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि अहमदाबाद निवासी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला से दोस्ती की और खुद को उसका भाई बताकर रिश्ते मजबूत किए।
उसके बाद प्रसाद में नशीली पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया और अश्लील फोटो वीडियो बना दिए। उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। देसूरी थानाधिकारी शिवनारायण मीणा ने बताया कि थानाक्षेत्र की महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
रिपोर्ट में बताया कि बताया कि मई में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी अहमदाबाद निवासी युवक से पहचान हुई। सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई और फिर फोन पर बाते होने लगी।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहन बनाने का षड्यंत्र रचा। ऐसे में वह उसके घर परिवार सहित आया और राखी बंधवाई। उसके बुलावे पर वह भी परिवार सहित अहमदाबाद गई। तीन-चार दिन वहां रुकी, इस दौरान खरीदारी भी की।
महिला ने रिपोर्ट में बताया कि कावड़ यात्रा में जब उसके पति और बच्चे बाहर गए थे, तब आरोपी अहमदाबाद से उसके घर आया और प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।
बाद में फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
