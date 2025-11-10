Rajasthan : हर आहट पर मां चौंक जाती है, कहीं ललित तो नहीं…64 दिन बीते, अब भी है बेटे के लौटने की आस

Rajasthan : पाली. ' म्हारो ललित पाछो आवैला…, वो म्हनै छोड़नै कठैई नी जा सके…, वो म्हारे न वनै पापा रो न बैन रो हियारो है…।' ये अल्फाज कहते हुए इन्द्रा कॉलोनी में रहने वाली सोनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस मां को अभी 64 दिन बाद भी आस है कि उसका बेटा लौटेगा। जो अनन्त चतुर्दशी के दिन 6 सितम्बर को गणपति विसर्जन के दौरान उफनती बांडी नदी में बह गया था। उस दिन कुदरत दो घरों पर कहर बनकर टूटी थी। एक था विजयसिंह व दूसरा ललित सेन। विजयसिंह का शव तो एनडीआरफ की टीम को कुछ दिनों बाद मिल गया, पर ललित आज तक नहीं लौटा है। उसे खोजने के प्रयास भी प्रशासन बंद कर चुका है।