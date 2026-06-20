मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज सुमेरपुर दौरा, CM के आने से पहले ही रातों-रात संवार दी सड़कें

CM Bhajanlal Sharma Sumerpur Visit: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सुमेरपुर दौरे पर रहेंगे। प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर से जुड़े प्रमुख मार्गों तथा मुख्यमंत्री के संभावित काफिले के गुजरने वाले रास्तों पर रातों-रात पेचवर्क और मरम्मत कार्य करवाया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विशिष्ट सचिव मुकुल शर्मा की ओर से जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:50 बजे नेतरा (सुमेरपुर) स्थित हेलीपेड पहुंचेंगे। इसके बाद 12:55 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेतरा के लिए रवाना होंगे। जहां पर दोपहर 1 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेतरा पहुंचकर 1 बजे से 1:25 बजे तक ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे तथा वहां संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेंगे।